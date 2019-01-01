إسلام عيسى يظهر لأول مرة في تدريبات بيراميدز

شارك إسلام عيسى، الوافد الجديد لفريق بيراميدز في تدريبات الفريق، بعد توقيعه رسميًا للفريق السماوي، قادمًا من المصري البورسعيدي.

وانضم اللاعب للتدريبات تحت قيادة المدير الفرنسي سباستيان ديسابر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وبدأ نادي بيراميدز تدريباته استعدادًا للموسم الجديد قبل أيام، تحت قيادة ديسابر، استعدادًا للموسم الجديد ومواجهة الأهلي المقررة في الثامن والعشرين من أغسطس المقبل، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.وكان ناد بيراميدز أعلن تعاقده مع إسلام عيسى لمدة 5 مواسم، قادمًا من المصري في صفقة وصلت إلى ما يقرب من 45 مليون جنيه.

ووضع الجهاز الفنب برنامجا بدنيا للاعب، لتجهيزه للموسم الجديد، تحت اشراف المعد البدني للفريق.