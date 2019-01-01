أحدث الأخبار

أخر الأخبار

75 دقيقة.. حسين الشحات يضمن الدوري الأهلي بثنائية في ربع ساعة

75 دقيقة.. سيطرة زملكاوية على المباراة بعد الثلاثية وتراجع إسمعلاوي

عاجل..بالفيديو.. الشحات يحرز الهدف الثالث في شباك المقاولون

عاجل.. بالفيديو.. حسين الشحات يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك المقاولون

عاجل.. شيلونجو يتعادل للإسماعيلي أمام الزمالك بخطأ دفاعي قاتل

08:40 م | الأربعاء 24 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل.. شيلونجو يتعادل للإسماعيلي أمام الزمالك بخطأ دفاعي قاتل

شيلونجو

أخبار متعلقة

نجح الإسماعيلي في تسجيل أول أهدافه في مرمى الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين، حاليًا على ملعب "بتروسبورت"، وذلك في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ27 من الدوري المصري.

أحرز أول أهداف الإسماعيلي بينسون شيلونجو، في الدقيقة 37 من زمن المباراة.

الجدير بالذكر أن الفريق الأبيض يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، يحتل الدراويش المركز السابع، وفي رصيد 43 نقطة.

أخبار قد تعجبك

الأهلى مع المقاولون فى موقعة التتويج بالدوري

استطلاع رأى

  • الزمالك

    الزمالك

  • 3

    :

    1

    08:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 0

    :

    3

    08:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الأهلي

    الأهلي

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 2

    :

    2

    01:00 AM

    الكأس الدولية للأبطال
  • آرسنال

    آرسنال

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 1

    :

    0

    03:00 AM

    الكأس الدولية للأبطال
  • ميلان

    ميلان

  • ديبورتيفو جوادالاخارا

    ديبورتيفو جوادالاخارا

  • 0

    :

    0

    03:00 AM

    الكأس الدولية للأبطال
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 1

    :

    1

    01:30 PM

    الكأس الدولية للأبطال
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

الأكثر قراءة

ممدوح عباس لـ حسام البدري: ربنا يكملك بعقلك.. والمقاولون هيكسب الأهلي

بالصور| انفراد.. عقود توقيع مجدي أفشة لـ الأهلي

بث مباشر لمباراة الأهلي والمقاولون العرب
الزمالك ينتظر المصير أمام الإسماعيلى الليلة