عاجل.. شيلونجو يتعادل للإسماعيلي أمام الزمالك بخطأ دفاعي قاتل

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شيلونجو
نجح الإسماعيلي في تسجيل أول أهدافه في مرمى الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين، حاليًا على ملعب "بتروسبورت"، وذلك في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ27 من الدوري المصري.
أحرز أول أهداف الإسماعيلي بينسون شيلونجو، في الدقيقة 37 من زمن المباراة.
الجدير بالذكر أن الفريق الأبيض يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة حتى الآن.
وعلى الجانب الآخر، يحتل الدراويش المركز السابع، وفي رصيد 43 نقطة.
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