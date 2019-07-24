بالفيديو.. زيزو يسجل هدف الزمالك الثاني في مرمى الإسماعيلي

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الزمالك
تمكن نادي الزمالك من تسجيل ثاني أهدافه في شباك الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع الفريقين، بالجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018-2019.
جاء هدف الزمالك الثاني عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 47 من زمن المباراة.
ويأتي نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، وفي رصيده 69 نقطة.
فيما يحتل النادي الإسماعيلي المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدوري، برصيد 43 نقطة.
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