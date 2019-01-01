بالفيديو.. الأهلي يخرج متقدمًا على المقاولون في الشوط الأول.. ويقترب من حسم الدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب، بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف، خلال المباراة المقامة بينهما على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مؤجلات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت بداية المباراة ضغطًا كبيرًا، من جانب النادي الأهلي، لأجل التقدم في النتيجة، ولم يهدأ لاعبو الأهلي فسيطروا على الكرة تماما خلال الربع ساعة الأول.

وفي الدقيقة 26، أحرز الأهلي الهدف الأول في شباك المقاولون، بعد ضربة حرة نفذت واصطدمت بالدفاع لتصل إلى معلول الذي أسكنها الشباك.

هجوم كبير من الأهلي على مدار الشوط الأول

وفي الدقيقة 32، واصل الأهلي هجماته الخطيرة، بدأت من علي معلول، الذي أرسل بينية لحسين الشحات المنطلق، ليرسل عرضية تصل إلى رمضان صبحي، الذي لعب بينية لوليد أزارو ولكن الهجمة لم تكتمل، بعدما أرسل أزارو عرضية اصطدمت بالدفاع.

بعدها قاد محمد هاني هجمة للنادي الأهلي، وأرسل بينية لوليد سليمان، الذي أعاد الكرة لحسين الشحات، ليطلق تصويبة قوية أخرجها مسعود لضربة ركنية.

الدقيقة 35، شن رمضان هجمة خطيرة للأهلي، وراوغ مدافعي المقاولون، حتى وصل إلى مرمى المقاولون ولكن الحارس خرج وأمسك بالكرة.

وواصل الأهلي، هجومه الكبير على مرمى المقاولون، إلا أن لاعبو المارد الأحمر لم يقدروا على تعزيز النتيجة، ليخرج الشوط الأول بتقدم الأحمر بهدف نظيف.

أزارو يقود تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

محمد الشناوي - محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول - حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي - وليد أزارو.

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب كل من:

محمود أبو السعود - حسن الشامي - محمد سمير - فاروقا - عبد العزيز موسى - محمد إبراهيم سوسته - أحمد الشيمي - محمد مجلي - لويس إداورد - سيف الجزيري - محمد طلعت.