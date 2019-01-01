أحدث الأخبار

أخر الأخبار

75 دقيقة.. حسين الشحات يضمن الدوري الأهلي بثنائية في ربع ساعة

75 دقيقة.. سيطرة زملكاوية على المباراة بعد الثلاثية وتراجع إسمعلاوي

عاجل..بالفيديو.. الشحات يحرز الهدف الثالث في شباك المقاولون

عاجل.. بالفيديو.. حسين الشحات يحرز الهدف الثاني للأهلي في شباك المقاولون

بالفيديو.. الأهلي يخرج متقدمًا على المقاولون في الشوط الأول.. ويقترب من حسم الدوري

08:49 م | الأربعاء 24 يوليو 2019
كتب: إسلام حجازي
بالفيديو.. الأهلي يخرج متقدمًا على المقاولون في الشوط الأول.. ويقترب من حسم الدوري

علي معلول

أخبار متعلقة

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب، بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف، خلال المباراة المقامة بينهما على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مؤجلات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت بداية المباراة ضغطًا كبيرًا، من جانب النادي الأهلي، لأجل التقدم في النتيجة، ولم يهدأ لاعبو الأهلي فسيطروا على الكرة تماما خلال الربع ساعة الأول.

وفي الدقيقة 26، أحرز الأهلي الهدف الأول في شباك المقاولون، بعد ضربة حرة نفذت واصطدمت بالدفاع لتصل إلى معلول الذي أسكنها الشباك.

هجوم كبير من الأهلي على مدار الشوط الأول

وفي الدقيقة 32، واصل الأهلي هجماته الخطيرة، بدأت من علي معلول، الذي أرسل بينية لحسين الشحات المنطلق، ليرسل عرضية تصل إلى رمضان صبحي، الذي لعب بينية لوليد أزارو ولكن الهجمة لم تكتمل، بعدما أرسل أزارو عرضية اصطدمت بالدفاع.

بعدها قاد محمد هاني هجمة للنادي الأهلي، وأرسل بينية لوليد سليمان، الذي أعاد الكرة لحسين الشحات، ليطلق تصويبة قوية أخرجها مسعود لضربة ركنية.

    

الدقيقة 35، شن رمضان هجمة خطيرة للأهلي، وراوغ مدافعي المقاولون، حتى وصل إلى مرمى المقاولون ولكن الحارس خرج وأمسك بالكرة.

وواصل الأهلي، هجومه الكبير على مرمى المقاولون، إلا أن لاعبو المارد الأحمر لم يقدروا على تعزيز النتيجة، ليخرج الشوط الأول بتقدم الأحمر بهدف نظيف.

أزارو يقود تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

محمد الشناوي - محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول - حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي - وليد أزارو.

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب كل من:

محمود أبو السعود - حسن الشامي - محمد سمير - فاروقا - عبد العزيز موسى - محمد إبراهيم سوسته - أحمد الشيمي - محمد مجلي - لويس إداورد - سيف الجزيري - محمد طلعت.

أخبار قد تعجبك

الأهلى مع المقاولون فى موقعة التتويج بالدوري

استطلاع رأى

  • الزمالك

    الزمالك

  • 3

    :

    1

    08:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 0

    :

    3

    08:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الأهلي

    الأهلي

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 2

    :

    2

    01:00 AM

    الكأس الدولية للأبطال
  • آرسنال

    آرسنال

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 1

    :

    0

    03:00 AM

    الكأس الدولية للأبطال
  • ميلان

    ميلان

  • ديبورتيفو جوادالاخارا

    ديبورتيفو جوادالاخارا

  • 0

    :

    0

    03:00 AM

    الكأس الدولية للأبطال
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 1

    :

    1

    01:30 PM

    الكأس الدولية للأبطال
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

الأكثر قراءة

ممدوح عباس لـ حسام البدري: ربنا يكملك بعقلك.. والمقاولون هيكسب الأهلي

بالصور| انفراد.. عقود توقيع مجدي أفشة لـ الأهلي

بث مباشر لمباراة الأهلي والمقاولون العرب
الزمالك ينتظر المصير أمام الإسماعيلى الليلة