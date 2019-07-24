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بالفيديو.. الزمالك يتعادل مع الإسماعيلي 1-1 في شوط أول مثير

08:49 م | الأربعاء 24 يوليو 2019
كتب: حسن مظهرالدسوقي
بالفيديو.. الزمالك يتعادل مع الإسماعيلي 1-1 في شوط أول مثير

فرحة الزمالك "أرشيفية"

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انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي بالتعادل الإيجابي بين الطرفين 1-1، حيث جاء هدف الزمالك عن طريق محمود علاء في الدقيقة 14، بعدما إحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح القلعة البيضاء جاءت عن طريق حمدي النقاز، الذي تم عركلته داخل منطقة جزاء الدراويش، فيما جاء هدف الدراويش عن طريق شيلونجو في الدقيقة 37.

الدقيقة 15 شهدت أول أهداف المباراة عن طريق محمود علاء لصالح الزمالك، عن طريق ركلة جزاء، ليرفع رصيده للهدف الـ15.

وسيطر الأبيض على مجرايات الشوط الأول، لأنه الأكثر إحتياجًا للفوز من أجل مواصلة الصراع مع غريمه التقليدي النادي الأهلي على لقب الدوري الممتاز، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 74 نقطة.

    

وفي الدقيقة 29 شهدت ركلة حرة مباشرة لصالح الزمالك من جهة اليمين  نفذها طارق حامد بعرضية أرضية رائعة خدعت الدفاع فسددها محمود علاء لكن اصطدمت بدفاع الدراويش وارتدت إلى ساسي الذي سددها من بين أٌقدام الحارس سكنت شباك المرمى، إلا أن إبراهيم نور الدين قرر إلغاء الهدف بسبب وقوع الدولي التونسي بمنطقة التسلل.

    

وفي الدقيقة 37 نجح شيلونجو في تسجيل هدف التعادل للدراويش بعد خطأ فادح من قبل أحمد سيد زيزو لينفرد شيلونجو بعماد السيد ويسدد الكرة على يمين حارس الأبيض.

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