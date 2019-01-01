الأهلي يستعد للقمة الزمالك.. ولاسارتي يطالب اللاعبين بالتركيز

يواصل الفريق الأول بالنادى الأهلى، تدريباته اليوم "الخميس"، فى الإسكندرية، حيث قرر الجهاز الفنى بقاء الفريق فى الإسكندرية، عقب مباراة أمس أمام المقاولون العرب، استعداداً لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

وقبل مباراة المقاولون العرب أمس، طلب لاسارتى من لاعبيه التركيز، مشدداً على أنه يأمل فى نهاية سعيدة للدورى من خلال الفوز على المقاولون، وحذّرهم من فقدان التركيز، مهدداً بعقوبات كبيرة حال حدوث أى تهاون فى الفترة الحاسمة الحالية التى يعيشها الفريق.

وعلى المستوى الفنى، يبدأ الجهاز الفنى فى دراسة الزمالك فى الفترة المقبلة، حيث يشاهد المدير الفنى الأوروجويانى وجهازه المعاون أجزاء لمباريات الأبيض الأخيرة فى الدورى، بجانب مباراتى الجونة والإسماعيلى اللتين خاضهما الفريق خلال الأسبوع الحالى، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الأبيض تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة خالد جلال.

وبحثاً عن الفوز فى لقاء القمة، رصد مجلس إدارة النادى مكافآت مالية للاعبين والجهاز الفنى بخلاف المنصوص عليها فى اللائحة، حال الفوز على الزمالك، مشدداً على صرفها فور مباراة القمة مباشرة.

حسين السيد يتمسّك بالرحيل

وفى سياق مختلف، كشف مصدر مُقرّب من حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأول بالنادى الأهلى، تحفّظه على البقاء فى النادى خلال الموسم المقبل، بسبب وجود التونسى على معلول الظهير الأساسى للفريق، وأكد المصدر أن "السيد" يرفض البقاء فى الفريق بسبب صعوبة الحصول على فرصة المشاركة فى وجود على معلول، وسيجلس على دكة البدلاء مرة أخرى، وهو ما يرفضه شكلاً ومضموناً.

وأوضح المصدر أن اللاعب طلب الرحيل عن الفريق والخروج للإعارة، رافضاً فكرة العودة للوجود على دكة البدلاء من جديد، خاصة أنه يأمل فى العودة إلى صفوف المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة فى ظل عدم وجود ظهير أيسر قوى خلال الفترة الماضية.

فى سياق آخر، باتت فرص وجود أحمد حمدى لاعب الفريق المعار إلى الجونة، للوجود مع الفريق صعبة للغاية، بسبب رفض الأوروجويانى مارتن لاسارتى عودته لعدم حاجته للاعب من جهة، بجانب تخمة اللاعبين الموجودين فى نفس مركزه، من خلال الثنائى صالح جمعة وناصر ماهر، فضلاً عن قيام وليد سليمان باللعب فى نفس مركزه فى بعض المباريات.

وينتظر أن يعقد اللاعب جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، عقب مباراة القمة أمام الزمالك لحسم موقفه، سواء بتجديد إعارته مع فريق الجونة، أو الإعارة لفريق آخر فى الموسم المقبل، وفى الوقت نفسه لا يمانع اللاعب فى البقاء لمدة موسم جديد فى الجونة بسبب شعوره بالراحة والمعاملة الجيدة من إدارة الفريق الساحلى وفقاً لتأكيداته.

فى السياق نفسه، تحفظ مارتن لاسارتى على عودة أحمد ياسر ريان للفريق بعد انتهاء إعارته من الجونة، رغم تألقه مع الفريق الساحلى وتسجيله سبعة أهداف فى ستة أشهر فقط، منها هدف فى مباراة الزمالك التى أقيمت الأحد الماضى وتسبّبت فى تعثر الأبيض، حيث كشف المدير الفنى للمقربين منه أن المهاجم خارج حساباته فى الموسم الجديد، وأن الأخير يحتاج إلى مزيد من الخبرة قبل العودة لقيادة هجوم الفريق الأحمر من جديد.