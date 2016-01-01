عاجل.. كل دوري وأنت الثاني يا زمالك.. فوز شرفي للأبيض على الإسماعيلي بثلاثية

نجح فريق الزمالك في الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، في يوم حسم لقب الدوري، والذي نجح النادي الأهلي في حسمه بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد ببرج العرب.

أهداف القلعة البيضاء جاءت عن طريق كلًا من محمود علاء وأحمد سيد زيزو وعمر السعيد في الدقائق 14،47،60، حيث جاء الهدف الأول في مجريات الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها حمدي النقاز، فيما جاء الهدف الثاني بطريقة رائعة عن طريق أحمد سيد زيزو بعد تمريرة سحرية من محمد إبراهيم، فيما جاء هدف عمر السعيد ببراعة على يسار محمد مجدي حارس الدراويش بعد تمريرة سحرية من فرجاني ساسي.

وجاء هدف الدراويش الوحيد عن طريق شيلونجو والذي انفرد بعماد السيد بعد خطأ فادح من أحمد سيد "زيزو" ليضع الكرة على يمين حارس الأبيض.

الشوط الأول إنتهى بتعادل الفريقين 1-1، ولكن شهد استحواذ كامل للقلعة البيضاء على مجريات الشوط الأول، بسبب صراعه على لقب الدوري مع القلعة الحمراء، والذي حسم اللقب لصالحه بفوزه على المقاولون العرب بثلاثية.

وفي الشوط الثاني واصل الزمالك هيمنته على مجريات المباراة، لينجح في تسجيل الهدف الثاني والثالث ليقضي على آمال الدراويش في المباراة، ويحسم المباراة لصالحه.

وفي الدقيقة 79 شهدت انفراد تام لشيلونجو لاعب الدراويش بعماد السيد حارس الزمالك، ونجح حارس الأبيض التصدي لأخطر كرات الدراويش في الشوط الثاني.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة نجح محمد الشامي في المرور من الجميع وإخترق منطقة جزاء الزمالك، ولكن فشل في إستغلال الكرة.

الزمالك يضمن المشاركة بدوري أبطال أفريقيا

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 72 ليضمن بشكل رسمي مشاركته في دوري أبطال أفريقيا من جديد، بعد غيابه عامين منذ أخر مشاركة له كانت في عام 2016، وفشل في الفوز باللقب في مباراة صن داونز.