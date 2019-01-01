عاجل.. سيد عبدالحفيظ لرئيس الزمالك: "خدنا الدوري يا بيه"

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سيد عبدالحفيظ
سخر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من رئيس نادي الزمالك بعد تحقيق فريقه للقب الدوري رقم 41 في تاريخه، بعد الوصول للنقطة 77 عقب الفوز على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات مُثيرة عقب المباراة وتحقيق اللقب، إن شخصية الأهلي انتصرت وقولنا للجمهور أصبروا وقدرنا نكسب في النهاية وإحنا متصدرين بفارق كبير من النقاط، وخدنا الدوري يا بيه.
وتابع: "هذه هي شخصية الأهلي الذي يراهن عليها الجميع، ولكن ده ألذ دوري بسبب العديد من التحديات التي واجهتنا والهجوم على الأهلي وفي حقي ولكني مسامح الجميع".
أما عن مباراة الأهلي والزمالك قال عبدالحفيظ: "تبقى مباراة الأهلي والزمالك مباراة قمة مهما كان ومهما حدث".
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