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محمود علاء يشتبك مع جماهير الزمالك بعد ضياع لقب الدوري

10:51 م | الأربعاء 24 يوليو 2019
كتب: محمد خيري
محمود علاء يشتبك مع جماهير الزمالك بعد ضياع لقب الدوري

محمود علاء

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اشتبك محمود علاء مدافع نادي الزمالك، عقب المباراة أثناء خروجه من ملعب بتروسبورت مع أحد جماهير الزمالك التي هاجمته بسبب ضياع بطولة الدوري العام، وتسببه في دخول الأهداف في المباراة الماضية أمام الجونة.

ودخل مدافع الزمالك، في مشادة عنيفة لولا تدخل رجال الشرطة لإنهاء الأزمة ورحيل اللاعب إلى سيارته.

وفقد الزمالك لقب الدوري بشكل رسمي بعد فوز منافسه التقليدي الأهلي على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما بستاد برج العرب.

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