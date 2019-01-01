لاسارتي يعلن استمراره في الأهلي: لاعبو الأحمر استحقوا التتويج بالدوري

أعرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بانتصار فريقه على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ27 من الدوري المصري، ليضمن بذلك الفريق الأحمر بتتويجه بالنسخة الـ41 من بطولة الدوري المصري.

وقال "لاسارتي" في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: لاعبو الأهلي استحقوا بكل تأكيد التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم.

وواصل: جميع لاعبي الفريق الأحمر قدموا مجهودات كبيرة على مدار مشوار الفريق طوال الموسم، ومعسكر الفريق الأخير في إسبانيا نجحنا في جني ثماره في النهاية أمام المقاولون.

وأكمل حديثه قائلًا: جميع لاعبي الأهلي دون استثناء كانوا الأفضل دون منازع عن باقي لاعبي الفرق الأخرى على صعيد المستوى الفني ببطولة الدوري، وهو الأمر الذي صنع الفارق لنا في النهاية.

لاسارتي: لدي العديد من الأهداف مع الأهلي

وأردف: عندما وصلت كان الفارق ١٧ نقطة للمتصدر، وأعتقد اننا كجهاز فني قدمنا عملًا جيدًا.

وعن مستقبله مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، تابع حديثه قائلًا: مستمر مع الفريق بالموسم المقبل، ولدي العديد من الأهداف التي أسعى إلى تحقيقها مع الفريق.

واختتم مارتن لاسارتي حديثه مؤكدًا: لم نُحدد بعد صفقات الفريق الجديدة خلال المرحلة المقبلة أو الراحلين عن الفريق.