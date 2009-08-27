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تنفيذ الأحكام تلزم الأهلي برد مستحقات إسلام حسن

04:46 م | الخميس 25 يوليو 2019
كتب: إسلام حجازي
تنفيذ الأحكام تلزم الأهلي برد مستحقات إسلام حسن

شعار النادي الأهلي

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قضت محكمة استئناف القاهرة، حكمها في الدعوي المقامة من إسلام حسن لاعب الأهلي الأسبق ضد مجلس إدارة النادي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بصفتهما، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولي، وإلزام المستأنف بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

المحكمة تصدر حكمًا على الأهلي

وكانت محكمة القاهرة الابتدائية قد أصدرت حكمها بإلزام النادي الأهلي بدفع المقابل المادي لقيمة العقد المبرم لمدة خمس سنوات مع اللاعب إسلام حسن ودفع مقابل أتعاب المحاماة.

وجاء في حيثيات الحكم، أن إسلام حسن أبرم عقدًا موثقًا لدي الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 27-8-2009، تعاقد لمدة خمس سنوات، إلا أن المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد، ولم يؤدي للمدعي مستحقاته المالية، على النحو الوارد بالعقد، ما دفع اللاعب للجوء للتقاضي، بعد فشل كافة محاولات الترضيات الودية بين اللاعب وبين هادي خشبة، ممثلا عن النادي.

وألزمت المحكمة النادي الأهلي بسداد قيمة باقي المستحقات المالية لإسلام حسن وكذلك الفوائد القانونية، بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية في 22-6-2015، كما ألزمت المحكمة المدعي عليه بسداد مبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

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