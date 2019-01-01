خاص.. "كهربا" يطلب بطاقة مؤقتة من اتحاد الكرة.. ويشكو الزمالك في المحكمة الدولية

أعلن رسميًا نادي ديبورتيفو دا أفيس البرتغالي، ضم محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الأول بنادي الزمالك حتى 2021.

ومن جانبه رفض اتحاد الكرة المصري، إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب للنادي البرتغالي، بسبب ارتباط "كهربا" بعقد لمدة 3 سنوات مع القلعة البيضاء، ولا يحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة للوطن سبورت، أن "كهربا" يستعد لطلب بطاقة دولية مؤقتة من اتحاد الكرة، من أجل إرسالها لنادي ديبورتيفو دا أفيس البرتغالي.

كهربا يتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية

وأشار المصدر، إلى أن "كهربا" سيتقدم بشكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية، خلال الساعات القليلة المقبلة، لإثبات انتهاء عقده مع الزمالك، وأحقية توقيعه للنادي البرتغالي.

وأوضح المصدر، أن "كهربا" متأكد تمامًا من أحقية توقيعه للنادي البرتغالي، وأن المحامي الخاص باللاعب، أكد له أن رد اتحاد الكرة بعد شكواه للمحكمة الدولية، سيكون إرسال البطاقة المؤقتة حتى انتهاء أزمته مع الزمالك.