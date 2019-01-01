أحدث الأخبار

أخر الأخبار

السبت المقبل.. منتخب شباب اليد يصطدم بفرنسا في نصف نهائي كأس العالم

عاجل.. محمد عبد الشافي يوقع للزمالك لمدة 3 مواسم

"خدت كام يا متآمر".. صفعة قوية من إيناسيو لرئيس الزمالك بعد التعاقد مع "كهربا"

عاجل.. إيقاف حازم إمام بسبب تمرده على الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

خاص.. "كهربا" يطلب بطاقة مؤقتة من اتحاد الكرة.. ويشكو الزمالك في المحكمة الدولية

09:16 م | الخميس 25 يوليو 2019
كتب: محمد محجوب
خاص.. "كهربا" يطلب بطاقة مؤقتة من اتحاد الكرة.. ويشكو الزمالك في المحكمة الدولية

كهربا

أخبار متعلقة

أعلن رسميًا نادي ديبورتيفو دا أفيس البرتغالي، ضم محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الأول بنادي الزمالك حتى 2021.

ومن جانبه رفض اتحاد الكرة المصري، إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب للنادي البرتغالي، بسبب ارتباط "كهربا" بعقد لمدة 3 سنوات مع القلعة البيضاء، ولا يحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة للوطن سبورت، أن "كهربا" يستعد لطلب بطاقة دولية مؤقتة من اتحاد الكرة، من أجل إرسالها لنادي ديبورتيفو دا أفيس البرتغالي.

كهربا يتقدم بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية

وأشار المصدر، إلى أن "كهربا" سيتقدم بشكوى رسمية للمحكمة الرياضية الدولية، خلال الساعات القليلة المقبلة، لإثبات انتهاء عقده مع الزمالك، وأحقية توقيعه للنادي البرتغالي.

وأوضح المصدر، أن "كهربا" متأكد تمامًا من أحقية توقيعه للنادي البرتغالي، وأن المحامي الخاص باللاعب، أكد له أن رد اتحاد الكرة بعد شكواه للمحكمة الدولية، سيكون إرسال البطاقة المؤقتة حتى انتهاء أزمته مع الزمالك.

أخبار قد تعجبك

رئيس الزمالك يرفض التعاقد مع أجيري.. و"أمونيكي" يدخل الحسابات بقوة

استطلاع رأى

  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • 1

    :

    2

    02:00 AM

    الكأس الدولية للأبطال
  • بنفيكا

    بنفيكا

  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • 1

    :

    2

    01:30 PM

    الكأس الدولية للأبطال
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يلغي مراسم تكريم بطل الدوري من لقاء القمة

محمود علاء يشتبك مع جماهير الزمالك بعد ضياع لقب الدوري

بث مباشر لمباراة الأهلي والمقاولون العرب
على رأسهم حجازي والنني.. كان 2019 تنعش سوق اللاعبين الأفارقة بالخارج