الزمالك يتعاقد مع إسلام جابر لمدة 5 سنوات

نجح مسؤلو نادي الزمالك في الحصول رسميًا على توقيع إسلام جابر لاعب فريق مصر المقاصة بداية من الموسم الجديد.

ووجاء توقيع اللاعب على عقود اضمامه للقلعة البيضاء، بعد جلسة عُقدت مع نجلي رئيس الزمالك، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد الانتهاء من مباراة الأهلي الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أن مدة التعاقد خمس سنوات دون صفقات تبادلية وسوف تحصل إدارة المقاصة على قيمة الصفقة خلال الأيام القادمة على أن يحصل اللاعب هو الآخر على مقدم التعاقد.

حازم إمام خارج القمة ورئيس الزمالك يقرر بيعه

وفي سياق أخر، أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن خالد جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استبعد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق من قائمة مباراة الأهلي.

وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك أبلغت خالد جلال المدير الفنى للفريق بموقف حازم إمام وخاصة بعد أزمة مباراة الإسماعيلي وبالتالي تم استبعاده.ويستعد الزمالك لمواجهة الغريم التقليدي الأهلي الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.

وأكد مصدر أكد للوطن سبورت أن رئيس القلعة البيضاء قرر عرض كابتن الزمالك للبيع، بسبب مابدر منه في معسكر الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري، في المباراة قبل الأخيرة من جدول مباريات الدوري الممتاز.