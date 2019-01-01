عاجل| خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في القمة 118

أعلن خالد جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المسافرة الي الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لمباراة الأهلي الأحد المقبل فى الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

عماد السيد وعمر صلاح ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام وحمدي النقاز وعبدالله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن واحمد زيزو وابراهيم حسن ومحمد عنتر وأيمن حفني ومحمد ابراهيم وأحمد مدبولي وحميد أحداد وعمر السعيد.

شكوى جماعية من لاعبي الزمالك ضد محمود علاء

ويغيب عن الفريق أمام الأهلي كلا من محمود عبد الرحيم جنش للإصابة ويوسف أوباما للإيقاف ومصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمود عبد المنصف لاسباب فنية.

وكان عدد من لاعبي فريق الزمالك لكرة القدم اشتكوا من طريقة تعامل المدافع محمود علاء معهم داخل الملعب خلال المباريات، إلى رئيس النادي، الأمر الذي أغضبه بشدة ودخل في حالة ضيق، حيث كشف مصدر داخل الفريق، رفض ذكر اسمه لـ"الوطن سبورت"، أن أكثر من لاعب اشتكوا لأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بأن محمود علاء "يسبهم" خلال المباريات و"ينفعل" عليهم بشكل غريب، على حد قوله.