خاص.. حسام البدري عن مفاوضاته مع الزمالك: أتمسك بأهلاويتي

أكد حسام البدري، المدير الفني لنادي الأهلي السابق، علي تمسكه بأهلاويته أمام الجميع، وأنه يتشرف كونه مدرب أهلاوي.

وقال البدري في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "أؤكد للمرة الثانية إن نادي الزمالك والأهلي أحق بأولاده، أنا لاعب ومدرب أهلاوي وإنتمي لنادي الأهلي".

وأضاف: "تمسكت بأهلاويتي أمام الجميع، وسط ترشحي لتدريب الزمالك، أنا مدير فني إنتمي للنادي الأهلي، وهذا شرف لي".

يذكر أنه تردد في الفترة الأخيرة إنباء عن مفاوضات نادي الزمالك مع حسام البدري، لتولي مهمة تدريب الفريق الموسم المقبل.

البدري: لم أوقع للزمالك

وكان حسام البدري، أكد في بيان رسمي، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن اقترابه من تدريب نادي الزمالك.

مؤكدًا أن نادي الأهلي والزمالك أحق بإبنائه، وانه لم يتفاوض مع نادي الزمالك لتولي المهمة.