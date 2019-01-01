إيناسيو: التعاقد مع "كهربا" جاء بسبب غلاء أسعار اللاعبين البرتغاليين

تحدث أجوستو إيناسيو المدير الفني السابق لفريق الزمالك والحالي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، عن أسباب التعاقد مع محمود كهربا لاعب الأبيض السابق.

وقال "إيناسيو" عبر محطة "سبورت تي في" البرتغالية: "التعاقد مع كهربا، جاء بسبب غلاء أسعار اللاعبين البرتغاليين، دخلنا في مفاوضات مع العديد من اللاعبين ولكن رأينا أسعار مرتفعة للغاية".

وأكمل: "رحل عن النادي 22 لاعبا عن الموسم الماضي، ونحاول التحسن عن الموسم الماضي، لدينا ميزانية صغيرة، ومجبرون على اللجوء إلى السوق الأجنبي، ولدينا مقومات قد تجعل مستقبلنا مشرقا، ونهدف للبقاء في الدوري الموسم المقبل".

وشدد: "نحتاج لبعض التعديلات خلال الأيام المقبلة، وسوف نضم لاعب وسط، من أجل سد عجز الفريق".

كهربا ينتقل إلى أفيس البرتغالي لمدة موسمين

وانتقل محمود كهربا إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، ووقع أمس على العقود لمدة موسمين، وطالب النادي البرتغالي البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، وهو ما قوبل بالرفض من اتحاد الكرة، خاصة وأنه مرتبط بعفد مع الزمالك يمتد لـ3 مواسم.