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عاجل.. عامر حسين: اتحاد الكرة لن يُسلم درع الدوري للأهلي في لقاء القمة

10:59 م | الجمعة 26 يوليو 2019
كتب: إبراهيم منصور
عاجل.. عامر حسين: اتحاد الكرة لن يُسلم درع الدوري للأهلي في لقاء القمة

الأهلي

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كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن أن مجلس الجبلاية برئاسة ثروت سويلم اتفق على عدم تسليم الأهلي درع الدوري خلال مباراة الزمالك في القمة، والتي من المقرر إقامتها على ملعب برج العرب.

وقلا حسين، في تصريحات خاصة للوطن سبورت، "اتفقنا على تنظيم حفلة خلال الفترة المقبلة لتسليم الدرع للأهلي وستشهد تكريم أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل حارس مرمى، وتسليم باقي الجوائز الفردية".

الأهلي حسم لقب الدوري بعد الفوز على المقاولون

وكان النادي الأهلي حسم لقب الدوري في الجولة قبل الأخيرة بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، سجل أهداف الأحمر كلًا من حسين الشحات هدفين وعلي معلول هدف.

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