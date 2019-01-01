رياض محرز يعتذر للشعب المصري عن عدم مصافحة رئيس الوزراء في نهائي بطولة أفريقيا

اعتذر رياض محرز لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري عن لقطة عدم مصافحة مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر خلال مراسم توزيع جوائز نهائي كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وقال محرز:"قمت بمصافحة رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس الجزائر، ثم طلبوني لتسلم الكأس ولم أقصد نهائيا عدم مصافحة رئيس الوزراء".

وأضاف محرز:"اعتذر للشعب المصري، لو فهم الأمر بشكل خاطئ، ولكني لم أقصد عدم مصافحة رئيس الوزراء المصري".

وتلقى محرز انتقادات كبيرة بعد عدم مصافحته لرئيس الوزراء في نهائي كأس الأمم الأفريقية، والتي توجت بها الجزائر عقب الفوز على السنغال بهدف نظيف في المباراة النهائية.