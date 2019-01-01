أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالفيديو.. اتليتكو مدريد يدهس الريال بسباعية في "الدولية للأبطال"

بقميص جريزمان.. جواو فيلكس يسجل أول أهدافه في خماسية ريال مدريد وأتليتكو

مطالب جديدة فى الأهلى برحيل «لاسارتى» و«الخطيب» يتمسك بالمدرب.. وثنائي لخلافته

فرج عامر ينفي مفاوضات الأهلي مع حسام حسن.. وبيراميدز الأقرب لضم اللاعب

اتحاد الكرة يعلن إقالة جميع اللجان بعد مباراة القمة

02:46 ص | السبت 27 يوليو 2019
كتب: إبراهيم منصور
اتحاد الكرة يعلن إقالة جميع اللجان بعد مباراة القمة

ثروت سويلم

أخبار متعلقة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عمل جميع اللجان العاملة بالاتحاد بعد مباراة القمة المقبلة في ختام بطولة الدوري المصري، ومن ثم سيتم البدء في تشكيل لجان خلال الفترة المقبلة. 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك غدا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءا، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي حسمها النادي الأهلي بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف. 

استقالة اتحاد الكرة وتعيين ثروت سويلم

وكان أعضاء مجلس اتحاد الكرة قدموا استقالتهم بالكامل بعد خروج مصر المفاجئ من بطولة كأس الأمم الأفريقية من الدور ثمن النهائي على يد جنوب أفريقيا بهدف دون رد، على ملعب القاهرة. 

وجاءت استقالة اتحاد الكرة بعدما طالب هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق جميع الأعضاء بتقديم استقالتهم، ومن ثم عين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تعيين ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد رئيسا لمدة ثلاث شهور. 

 

أخبار قد تعجبك

رئيس الزمالك يحمّل "جروس" مسئولية ضياع بطولة الدوري

استطلاع رأى

  • فيسيل كوبه

    فيسيل كوبه

  • 0

    :

    0

    11:00 AM

    مباريات ودية - أندية
  • برشلونة

    برشلونة

  • يوكوهاما مارينوس

    يوكوهاما مارينوس

  • 0

    :

    0

    12:30 PM

    مباريات ودية - أندية
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 0

    :

    0

    01:30 PM

    مباريات ودية - أندية
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • تشارلتون أثلتيك

    تشارلتون أثلتيك

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    مباريات ودية - أندية
  • أستون فيلا

    أستون فيلا

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 3

    :

    7

    01:30 AM

    الكأس الدولية للأبطال
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

الأكثر قراءة

"بيشتمنا في الملعب".. شكوى جماعية للاعبي الزمالك من محمود علاء

خاص| ضرب وشتيمة.. تفاصيل "خناقة" بمعسكر الزمالك قبل مباراة الإسماعيلي

مجلس الزمالك لـ"كهربا": "تعالى نحل الأزمة".. واللاعب يرد: "مش هرجع طول ما ده رئيس النادي"
احتفالات ومكافآت أهلاوية في حب الدوري الـ41