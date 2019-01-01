اتحاد الكرة يعلن إقالة جميع اللجان بعد مباراة القمة

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ثروت سويلم
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عمل جميع اللجان العاملة بالاتحاد بعد مباراة القمة المقبلة في ختام بطولة الدوري المصري، ومن ثم سيتم البدء في تشكيل لجان خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك غدا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءا، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي حسمها النادي الأهلي بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وكان أعضاء مجلس اتحاد الكرة قدموا استقالتهم بالكامل بعد خروج مصر المفاجئ من بطولة كأس الأمم الأفريقية من الدور ثمن النهائي على يد جنوب أفريقيا بهدف دون رد، على ملعب القاهرة.
وجاءت استقالة اتحاد الكرة بعدما طالب هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق جميع الأعضاء بتقديم استقالتهم، ومن ثم عين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تعيين ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد رئيسا لمدة ثلاث شهور.
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