بالتفاصيل.. صفقات مدوية ومفاجآت في ميركاتو الأهلي الصيفي

بدأت إدارة النادي الأهلي في وضع الرتوش النهائية على بعض الصفقات التي سيتم حسمها عقب مباراة الفريق أمام الزمالك، المقررة في الثامنة مساء غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري، لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

ونجحت الإدارة الحمراء في تمديد إعارة رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة عام، كما تم التعاقد مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج، من فريق مولودية الجزائر، وذلك لمدة خمس سنوات بداية من الموسم المقبل، ويخضع اللاعب لبرنامج بدني لتجهيزه انطلاقًا للموسم الجديد.

- محمود متولي

تسعى الإدارة الحمراء للتعاقد مع مدافع لترميم خط الدفاع، ويبقى في الصورة بقوة محمود متولي مدافع الإسماعيلي، الذي بات قريبًا من ارتداء الفانلة الحمراء بعد تأكيد رغبته في اللعب للقلعة الحمراء، ويتبقى فقط الاتفاق على المقابل المادي وإعارة بعض اللاعبين من الأهلي لإتمام التعاقد، حيث طلب الإسماعيلي ضم لاعبين وأخر إعارة هما بجانب الحصول على مقابل مادي لبيع اللاعب.

-محمد مجدي أفشة

دخل محمد مجدي أفشة لاعب بيراميدز، حسابات الإدارة الحمراء في الفترة الأخيرة، لضمه بداية من الموسم المقبل، خاصة وأن اللاعب وقع على رغبة للعب للأهلي قبل انطلاق الموسم الماضي ولكن بيراميدز خطف اللاعب في اللحظات الأخيرة.

ويكثف المارد الأحمر مفاوضات لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة، لدعم الفريق في مركز صانع الألعاب الذي تأثر بشدة بعد رحيل عبدالله السعيد.

- 5 لاعبين يقتربون من مغادرة القلعة الحمراء

وينتظر أن يغادر القلعة الحمراء العديد من اللاعبين عقب مباراة الزمالك، بسبب عدم الحاجة لهم موافقة الأوروجوياني مارتن لاسارتي على رحيلهم، ويأتي في مقدمتهم أحمد حمودي ومحمد نجيب وأحمد علاء وإسلام محارب وهشام محمد، وطلب حمودي الرحيل مجانًا وفسخ عقده مع النادي، إلا أنه تم رفض طلبه من قبل إدارة النادي.

- عمرو جمال وحسين وشريف وصلاح يرفضون البقاء

في نفس السياق يرغب الثنائي حسين السيد وصلاح محسن في الرحيل عن القلعة الحمراء قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة وأن الأول يرى أن فرصته صعبة للغاية في المشاركة أساسيًا في وجود التونسي علي معلول، بينما يشعر الثنائي بالتجاهل الشديد من قِبل المدير الفني، ومنح الأولوية للثنائي وليد أزارو ومروان محسن على الترتيب.

كما يرغب عمرو جمال في الرحيل أيضا عن القلعة الحمراء، حيث يمتلك المهاجم الدولي عرضًا من الدوري التشيكي للرحيل، وينتظر أن يحسم اللاعب مع سيد عبد الحفيظ مصيره النهائي عقب مباراة الزمالك.

في الوقت الذي يرفض محمد شريف أيضا الرحيل عن الفريق بسبب استبعاده نهائيًا من المشاركة في الفترة الأخيرة، ويمتلك اللاعب عرضًا برتغاليًا بالإضافة إلى عرض من بيراميدز.