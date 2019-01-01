القمة 118.. 4 لاعبين يودعون الزمالك عقب مباراة اليوم

نقلا عن العدد الورقي

ستكون القمة 118 شاهدة على وداع بعض العناصر داخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك الذين تأكد رحيلهم عن القلعة البيضاء بنهاية هذا الموسم عقب مباراة الأهلى والزمالك بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى.

وسيكون فى مقدمة هؤلاء اللاعبين المهاجم المغربى حميد أحداد الذى وقع رسمياً عقود انتقاله لصفوف الرجاء المغربى لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف دولار مع وجود بند يسمح بشراء اللاعب نهائياً مقابل 950 ألف دولار، ومن ثم يسعى اللاعب لترك بصمة أخيرة تجعل جماهير النادى الأبيض تتذكره قبل الرحيل حال مشاركته أمام الأهلى.

وأعلن محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، رحيله عن الفريق الأبيض بعد مباراة الأهلى ويأمل حامل شارة قيادة النادى الأبيض فى الظهور بشكل جيد خلال آخر لقاء له مع الزمالك خاصة أنه سبق أن سجل هدفاً بشباك الأهلى بمباراة مرحلة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، ويحاول تكرار ذلك المشهد قبل الرحيل.

ويقترب عماد السيد، حارس مرمى الزمالك، من الرحيل فى ظل اقتراب النادى الأبيض من التعاقد مع محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلى، خلال انتقالات الصيف المقبلة، ومن ثم يأمل «عماد» فى الحفاظ على نظافة شباكه خلال مباراة القمة، لا سيما أنها قد تكون آخر مباراة له مع قلعة ميت عقبة.

ولأسباب أسرية قد تكون مباراة القمة هى الأخيرة للتونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للزمالك، مع النادى الأبيض، ومن ثم يحلم اللاعب التونسى فى الظهور بشكل جيد وقيادة فريقه لتحقيق انتصار فى آخر ظهور له بالقميص الأبيض، فى ظل رغبة أسرته فى العودة لتونس مرة أخرى.إبراهيم