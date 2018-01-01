الأهلي ساخرًا من الزمالك: المباراة رقم 12 أمام الوصيف بعد حسم اللقب

سخر النادي الأهلي من غريمه التقليدي نادي الزمالك، قبل مباراة القمة 118، والختامية بمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019، والمقرر لها غدًا الأحد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، بوست عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرًا فيه إنها ليست المرة الأولى التي يواجه في المارد الأحمر الزمالك وهو وصيفًا لمسابقة الدوري، بعد حسم اللقب، وكتب الحساب الرسمي للقلعة الحمراء: "هل تعلم أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها فريقنا الزمالك وهو وصيفاً للدوري بعد حسم اللقب، مباراة الغد هي رقم 12 أمام الزمالك بعد التتويج باللقب".

وجاء بوست الحساب الرسمي للنادي الأهلي، مصحوبًا بصورة مكتوب عليها الرقم 12، وبها بعض اللقطات من مباريات القمة السابقة.

لاعبو الزمالك عن الممر الشرفي: "في المشمش"

وفي سياق متصل، تحدث لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فيما بينهم خلال معسكر لقاء القمة أمام النادي الأهلي، عن فكرة تنظيم ممر شرفي للفريق الأحمر، بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الـ 41 في تاريخه، بعد الفوز على المقاولون العرب يوم الأربعاء الماضي، ووصوله للنقطة 77.

وأكد لاعب في الفريق كان متواجدًا في الجلسة التي عُقدت بالمعسكر، أن اللاعبين تحدثوا بسخرية عما تردد والبعض منهم ردد عبارة : "ممر شرفي ايه دا في المشمش ".