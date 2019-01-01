القمة 118.. تشكيل "إجباري" للزمالك أمام الأهلي في برج العرب

استقر خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب في ختام بطولة الدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ الأبيض المباراة بتشكيل "إجباري"، نظرا لغياب عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسيين، ومكون من:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن.

خط الهجوم: عمر السعيد.

غيابات بالجملة في الزمالك

وهناك مجموعة من اللاعبين داخل صفوف نادي الزمالك، تغيب عن المباراة لظروف مختلفة سواء الإصابة أو الإيقاف أو قرار فني، من أبرزها، محمود عبد الرحيم جنش للإصابة، ويوسف أوباما وخالد بوطيب ومصطفى فتحي للإيقاف.