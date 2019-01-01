محمود متولي يوقع للأهلي 5 سنوات

حصلت إدارة النادي الأهلي، على توقيع محمود متولي، مدافع فريق الإسماعيلي لمدة 5 سنوات بداية من الموسم الجديد.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن الإدارة الحمراء، اتفقت مع نظيريتها في الإسماعيلي على قيمة انتقال اللاعب، بعد عرضه التنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى الدراويش.

ونجحت الإدارة الحمراء في التوصل اقناع إدارة الدراويش لضم متولي قبل انطلاق الموسم الجديد، بناءً على رغبة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الذي طلب تدعيم الدفاع بلاعب جيد.

ويعاني اللاعب من أزمة دفاعية في السنوات الأخيرة، خاصة بعد رحيل أحمد حجازي إلى الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تعرض رامي ربيعة لإصابة طويلة قبل أن يعود، فضلا عن الإصابة الكثيرة التي ضربت مدافعي الفريق وأبرزهم سعد سمير الذي يعاني من إصابة قوية في الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، في الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وحسم الأهلي لقب الدوري بشكل رسمي للمرة الـ41 في تاريخه، بعد الفوز على المقاولون العرب في المباراة الأخيرة.