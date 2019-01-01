القمة 118.. بالصور| وصول حافلتي الأهلي والزمالك لملعب برج العرب

وصلت حافلتي فريقي الأهلي والزمالك لملعب برج العرب قبل بداية لقاء القمة 118 بساعة ونصف في المباراة التي تجمعهما بالجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك في القمة 118 خلال المباراة التي تجمعهما على ستاد برج العرب، علما بأن المارد الأحمر قد حسم لقب الدوري رسميا من الجولة الماضية بعد انتصاره على المقاولون العرب بنتيجة 3-1.

وبعد وصول حافلة الزمالك إلى ملعب المباراة وصلت حافلة النادي الأهلي إلى برج العرب.

ويسعى الأهلي للفوز من أجل تأكيد أحقيته في الفوز بالدوري المصري بالانتصار على غريمه التقليدي في القمة 118، فيما يأمل الفاس الأبيض لإفساد فرحة المارد الأحمر في تتويجه بلقب الدوري المصري.