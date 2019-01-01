بالفيديو.. علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي بخطأ قاتل لعماد السيد

سجل النادي الأهلي الهدف الأول في شباك نظيره الزمالك، في المباراة التي تقام علي ملعب برج العرب، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام.

وجاء الهدف عن طريق علي معلول، في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

يذكر أن الأهلي حقق لقب الدوري هذا الموسم، بعد تحقيق الفوز في المباراة السابقة، على نادي المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تشكيل الأهلي

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – وليد سليمان – رمضان صبحي – حسين الشحات

خط الهجوم: وليد أزارو.