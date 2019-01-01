عاجل.. إصابة محمود علاء بـ"ارتجاج في المخ" أمام الأهلي بالقمة 118

شعر محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، بارتجاج خفيف في المخ وفقدان للوعي، وذللك أثناء مباراة فريقه أمام الأهلي، التي تقام علي برج العرب ضمن منافسات الجولة الأخيرة في الدوري العام.

وجاء ذلك بعد دخول أحد لاعبي الأهلي بقوة بقدمه في رأس اللاعب، وهو ما أدى لتلقيه العلاج، وبعدها عاد للملعب مرة أخرى، ولكنه لم يستطع استكمال المباراة، وفضل الجهاز الفني إخراجه.

يذكر أن الشوط الأول من مباراة القمة إنتهى بالتعادل السلبي، بدون أهداف، بين الفريقين.