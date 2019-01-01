عاجل.. باتشيكو يدخل حسابات الزمالك.. وضم "أبوجبل" مقابل 12 مليون جنيه

أنهى مسئولو نادي الزمالك صفقة محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، لضمه بداية من الموسم المقبل.

وجاءت الصفقة، مقابل 12 مليون جنيه، بجانب انتقال عمر صلاح حارس الفريق بشكل نهائي إلى صفوف سموحة.

باتشيكو يدخل حسابات الزمالك

من جهة أخرى دخل البرتغالي جايمي باتشيكو حسابات نادي الزمالك، من أجل العودة مرة أخرى لقيادة تدريب الفريق، بعد الإعلان بشكل رسمي عن إقالة الجهاز الفني بالكامل بعد الخسارة من الأهلي في القمة 118 بهدف دون رد عن طريق علي معلول، والذي سجل هدفه الثامن مع القلعة الحمراء في مسابقة الدوري.

وكان أخر فوز للزمالك على الأهلي في الدوري، في ختام الموسم الماضي، بعدما نجح الأهلي في حصد الدوري ونجح الزمالك في الفوز بالقمة حينها عن طريق هدفي أيمن حفني وكابونجو كاسونجو.