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بالصور.. خروج غاضب لخالد جلال من برج العرب بعد علمه بقرار إقالته

11:29 م | الأحد 28 يوليو 2019
كتب: محمد خيري
بالصور.. خروج غاضب لخالد جلال من برج العرب بعد علمه بقرار إقالته

خالد جلال يخرج غاضبا من برج العرب

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ظهرت علامات الغضب على خالد جلال، المدير الفني السابق للزمالك، والذي تم إقالته بعد الخسارة في مباراة الأهلي بالقمة 118 من عمر الدوري، خاصة بعدما علم بقرار مجلس إدارة الزمالك بإقالة الجهاز الفني بالكامل، عقب الخسارة بهدف دون رد عن طريق علي معلول في المباراة، التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب.

وكان الزمالك خسر القمة 118 بهدف دون رد، حيث يرى محبي القلعة البيضاء أن مباراة الأهلي دائمًا ما تكون بطولة خاصة، إلا أن الزمالك فشل في الفوز بها، بعد خسارة بطولة الدوري بفارق 8 نقاط عن القلعة الحمراء.

خالد جلال نجح في الفوز على الأهلي الموسم الماضي

وكان خالد جلال نجح في الفوز على الأهلي في ختام الموسم الماضي، بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق كلًا من كاسونجو وأيمن حفني.

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