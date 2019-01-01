أمير مرتضى: مبروك للأهلي الدوري.. تضررنا من بطولة أفريقيا

توجه أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، بالتهنئة للنادي الأهلي بعد حصوله على لقب الدوري.

وقال أمير في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " أتقدم بالتهنئة للنادي الأهلي بعد حصوله على لقب الدوري، كما سبق وان ساندتهم عقب الخروج من البطولة الإفريقية.

واردف :" ولكن دعني اتسائل .. لماذا يقيمون الاهلي فقط بلقب الدوري، و لم يقال ان هناك إنهيار عقب الخروج من البطولة الافريقية والعربية؟!.

وكشف: شعرت ان هناك خطوات مسبقة ليكون الأهلي بطلا للدوري خاصة بعد حصول الزمالك على لقب الكونفدرالية.

وأكد : لم أتعجرف في تصريحاتي اطلاقا، في وقت سابق سألوني عن المنافس، قولت بيراميدز والاهلي سوف ينضم للمنافسة عقب انهاء مؤجلاته.

وأتم كلماته : لم أقلل من الاهلي على الاطلاق، وأكدت قبل ذلك حينما كنا بالمركز الأول انني غير راضي عن المسابقة، "مفيش مسابقة فيها 11 نادي ينافسوا على الهبوط، فالدوري القوي هو ان ينافس هذا العدد من الاندية على اللقب".

واستكمل:" الزمالك أكثر ‏الأندية ضررا من بطولة أمم إفريقيا، الحارس الأساسي تعرض للإصابة، كما أن فرجاني ساسي عاد في وقت قصير بعكس ‏علي معلول".‏

وأكمل:"الزمالك أكثر فريق شارك بمباريات طوال هذا الموسم، لأننا كنا ننافس على كل البطولات ووصلنا لأدوار أكثر ‏من الأهلي، مشيرًا :"عندما تعاقدنا مع جروس كنا نضع في العقد أن عقده سينتهي مع نهاية الدوري، لم نكن نعلم متى ‏سينتهي اللقب، لذلك أنهيناه يوم 30 مايو، وبعد تنظيم أمم إفريقيا، فنحن نتحدث في زيادة شهر أو اثنين عن نهاية عقده".