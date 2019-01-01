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رئيس الزمالك: "أنا مش حرامي ساعات.. والدوري مسروق مننا"

12:37 ص | الإثنين 29 يوليو 2019
كتب: رامي مصطفى
رئيس الزمالك: "أنا مش حرامي ساعات.. والدوري مسروق مننا"

رئيس الزمالك

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شن رئيس الزمالك، هجومًا حادًا على مسئولي النادي الأهلي، متهمًا إياهم بـ"سرقة الدوري من الزمالك".

وأضاف رئيس الزمالك، في تصريحات تليفزيونية: "أوعى حد فيكم يتكلم على المبادئ والشرف، أنا مش حرامي ساعات".

وتابع: "انت حرامي ساعات، انت أخدت فلوس من تركي آل شيخ وروحت اشتريت بيها فيلا، يا حرامية الساعات".

رئيس الزمالك: إصابة جنش السبب في خسارة الزمالك للدوري

وأكد رئيس القلعة البيضاء، أن إصابة جنش كان لها عاملًا هامًا في خسارة الزمالك للدوري، محملًا إصابة جنش إلى أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر.

وواصل حديثه: "أحمد ناجي عارف هو عمل ايه، جنش عمره ما كان هيتصاب في تمرين، غير لو كان خد أحمال زيادة بهدف إصابته".

كما هاجم رئيس الزمالك، اللاعب يوسف أوباما، مبديًا إندهاشه من ضربه للاعب الجونة، ما تسبب في إيقافه، وحرمان الزمالك منه في مباراة القمة أمام الأهلي.

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