أحدث الأخبار

أخر الأخبار

تحسبًا لرحيل لوكاكو.. مانشستر يونايتد يرغب في ضم ديمبيلي

ماجواير يتمسك بالرحيل من ليستر ويدعي الإصابة

نائب اللجنة التنفيذية بالجبلاية للجماهير المصرية: متقلقوش على مستقبل الكرة

مدير المركز الإعلامي في أهلي جدة يعلن عودة محمد عبد الشافي للزمالك

الخطيب يجتمع بمسؤولي تعاقدات الأهلي 3 ساعات قبل حسم القائمة

04:02 م | الإثنين 29 يوليو 2019
كتب: الوطن سبورت
تصوير:
الخطيب يجتمع بمسؤولي تعاقدات الأهلي 3 ساعات قبل حسم القائمة

بيبو

أخبار متعلقة

اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بمدير التعاقدات أمير توفيق صباح اليوم في مقر النادي بالجزيرة.

حضر الاجتماع الذي استمر لحوالي 3 ساعات المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات والتسويق بالنادي، وشهد بحث جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقدات الجديدة، وكذلك جميع العروض للاعبي الفريق الحاليين.

وتضم قائمة الأهلي حوالي 43 لاعبا، ويسعى الجهاز الفني لحسم القائمة المحلية والأفريقية قبل غدا الثلاثاء 30 يوليو، موعد غلق باب القيد الأفريقي.

وتعاقد الأهلي حتى الآن مع المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر، إلى جانب تجديد إعارة رمضان صبحي، واقترب بقوة من حسم صفقة محمود متولي مدافع الإسماعيلي.

أخبار قد تعجبك

"شيكابالا وأحداد وإبراهيم وبوطيب" خارج الزمالك

استطلاع رأى

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مباراة مصر والبرتغال في كأس العالم لكرة اليد للشباب 2019

محمود متولي يوقع للأهلي 5 سنوات

ننشر ملف الخارجين من جنة الأهلي والزمالك في الصيف الجاري
الأهلي يضع محمد إبراهيم تحت الانتظار بسبب "أفشة"