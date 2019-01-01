الخطيب يجتمع بمسؤولي تعاقدات الأهلي 3 ساعات قبل حسم القائمة

اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بمدير التعاقدات أمير توفيق صباح اليوم في مقر النادي بالجزيرة.

حضر الاجتماع الذي استمر لحوالي 3 ساعات المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات والتسويق بالنادي، وشهد بحث جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقدات الجديدة، وكذلك جميع العروض للاعبي الفريق الحاليين.

وتضم قائمة الأهلي حوالي 43 لاعبا، ويسعى الجهاز الفني لحسم القائمة المحلية والأفريقية قبل غدا الثلاثاء 30 يوليو، موعد غلق باب القيد الأفريقي.

وتعاقد الأهلي حتى الآن مع المالي أليو ديانج من مولودية الجزائر، إلى جانب تجديد إعارة رمضان صبحي، واقترب بقوة من حسم صفقة محمود متولي مدافع الإسماعيلي.