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رسميا.. الأهلي يضم محمود متولي 5 مواسم

10:47 ص | الثلاثاء 30 يوليو 2019
كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج
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رسميا.. الأهلي يضم محمود متولي 5 مواسم

رسميًا .. الأهلي يعلن ضم محمود متولي لمدة 5 مواسم

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أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي ابتداءً من الموسم الجديد، لمدة 5 مواسم تبدأ من المقبل 2019-2020.

وأنهى أمير توفيق جميع الإجراءات الإدارية والمالية، بعد قرار محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بشئون كرة القدم بذلك الشأن، في إطار الخطة الكاملة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.

الأهلي يدعم خط دفاعه بضم محمود متولي

وأجرى  محمود متولي الكشف الطبي، صباح اليوم، في إحدى المستشفيات القريبة من النادي، تمهيدا لإعلان انضمامه رسميا إلى النادي الأهلي.

ونجحت إدارة النادي الأهلي، في الحصول على توقيع محمود متولي، مدافع فريق الإسماعيلي لمدة 5 سنوات بداية من الموسم الجديد، بعد الاتفاق مع نظيرتها في الإسماعيلي على قيمة انتقال اللاعب، بعد عرضه التنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى الدراويش.

ودعم الأهلي خط دفاعه بعد الحصول على خدمات محمود متولي، خاصة بعد معاناة هذا الخط طوال الفترة الماضية، بعد احتراف أحمد حجازي في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى الغيابات الكثيرة بسبب الإصابة التي ضربت مدافعي الفريق وعلى رأسهم سعد سمير الذي يعاني من إصابة قوية في الركبة.

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