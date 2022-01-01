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الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبًا في القائمة الأفريقية

03:00 م | الثلاثاء 30 يوليو 2019
كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج
الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبًا في القائمة الأفريقية

لاسارتي وجهازه المعاون

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قال الدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، إن اللجنة في اجتماعها اليوم مع مارتن لاسارتي المدير الفني، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ناقشت القائمتين الإفريقية والمحلية واستعرضت رؤية الجهاز الفني في هذا الشأن.

وأضاف أن اللجنة وهي تدعم كل احتياجات الجهاز الفني وافقت على رؤية مارتن لاسارتي في قيد 26 لاعبًا في القائمة الإفريقية، وأن سيد عبدالحفيظ سوف يقوم بالإعلان عنها غدًا.

وأشار إلى أن القائمة المحلية لا يزال هناك وقت للترتيب بشأنها في إطار ما يخدم سياسة الفريق واحتياجاته.

وأكد الدكتور طه إسماعيل على أن اللجنة ناقشت أيضًا العروض التي تلقاها بعض اللاعبين الذين قد لا تسمح الظروف بوجودهم في المرحلة الحالية، وسوف يتم حسم كافة هذه الأمور خلال الأيام القليلة القادمة بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني.

وأعلن الأهلي تعاقده مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي ابتداءًا من الموسم الجديد، لمدة 5 سنوات لدعم خط دفاع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، في صفقة كلفت خزينة النادي 15 مليون جنيه، يتم دفع 10 ملايين خلال الساعات الجارية، على أن يتم دفع 5 ملايين جنيه في يناير المقبل.

 

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