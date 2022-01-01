أفشة في الطريق خلال ساعات.. التفاصيل الكاملة لتعاقد الأهلي مع محمود متولي

أعلن الأهلى رسمياً التعاقد مع محمود متولى، مدافع الإسماعيلى، ابتداء من الموسم الجديد، ولمدة خمس سنوات، ليواصل الأهلى محاولات دعم خط الدفاع الذى يعانى منذ رحيل أحمد حجازى إلى الدورى الإنجليزى قبل ثلاثة أعوام، رغم التعاقد مع أحمد علاء وأيمن أشرف وياسر إبراهيم بعدها، إلا أن لجنة التخطيط رأت ضرورة تدعيم المركز.

وكلفت صفقة متولى خزينة النادى الأحمر 15 مليون جنيه، حيث سيدفع النادى 10 ملايين خلال ساعات، على أن يتم دفع الخمسة ملايين الأخرى فى شهر يناير المقبل، وبعد التعاقد مع متولى بات رحيل الثنائى أحمد علاء ومحمد نجيب مسألة وقت، حيث يقترب الأول من الانتقال إلى أحد أندية الدورى الممتاز، والأقرب هو نادى المقاولون العرب، فى الوقت الذى سيعير فيه النادى الثانى بقرار الاعتزال داخل النادى أو الرحيل إلى أى نادٍ آخر قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفى ذات السياق، أنهى مسئولو الأهلى اتفاقهم مع مسئولى بيراميدز لضم محمد مجدى "أفشة" صانع الألعاب، وسيتم إعلان الصفقة رسمياً خلال ساعات، بعدما تمسّك اللاعب بالانتقال إلى القلعة الحمراء فى الموسم المقبل ورفض اللعب بقميص الزمالك.

لاسارتي يعطي الضوء الأخضر لرحيل ناصر ماهر

على الجانب الآخر، منح الأوروجوايانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، جهاز الكرة بالنادى، الضوء الأخضر لرحيل ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق، قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك بسبب دخول اللاعب فى خلافات كثيرة مع المدير الفنى قبل وبعد معسكر الفريق الأخير فى إسبانيا.

وأكد المدير الفنى لجهاز الكرة أنه لا يحتاج لخدمات ناصر فى الموسم المقبل، وسيتم الاعتماد على الثلاثى وليد سليمان وصالح جمعة وعمار حمدى، فضلاً عن أفشة الذى بات على أعتاب القلعة الحمراء.

ومن جهة أخرى، يعود شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق، إلى تدريبات الكرة تدريجياً بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء مباراة الزمالك والدورى الممتاز بشكل رسمى.

وأنهى الحارس برنامجه التأهيلى مؤخراً بعد جراحة إزالة عظمة زائدة فى الركبة التى أجراها مؤخراً وأبعدته عن تدريبات الفريق.

وفى سياق مختلف أوصت لجنة التخطيط بالكرة فى اجتماعها الأخير مع رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب بعدم الموافقة على رحيل محمد الشناوى، حارس المرمى، الذى تلقى عروضاً أوروبية من فرنسا وإنجلترا وتركيا، وعرضاً خليجياً مميزاً من الدورى السعودى، مع التوصية بتعديل عقد اللاعب مادياً مع الأهلى ومده إلى خمس سنوات وتصنيفه مادياً من الدرجة الأولى.

كما أوصت اللجنة بعد التصويت على مصير الأوروجوايانى مارتن لاسارتى باستمراره مديراً فنياً للفريق لمدة موسم آخر مع اشتراط بند إضافى فى تعاقده بالوصول إلى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا وحصد اللقب.

ومن المنتظر أن يناقش الخطيب توصيات لجنة التخطيط التى يترأسها الدكتور طه إسماعيل، وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، فى اجتماع مجلس إدارة النادى الأسبوع المقبل لاعتمادها من قبَل مجلس الإدارة.