الحوار الكامل.. عمر صلاح:"مشيت من الزمالك ودموعي على خدي".. و"جنش" أفضل حارس بمصر

حارس شاب موهوب، توقع له الكثيرون السير على درب الكبار بالقلعة البيضاء بعد ظهوره بشكل رائع فى المباريات الكبيرة، وتحديداً أمام الأهلى قبل عامين، ولكن الظروف لم تخدمه لتكون كلمة النهاية بالقلعة البيضاء بمغادرة الفريق.

عمر صلاح، حارس الزمالك السابق، ذو الـ21 عاماً، ويخوض رحلة جديدة مع سموحة، بحثاً عن استعادة مستواه، وإثبات أنه لم يكن يستحق الخروج من جدران القلعة البيضاء.

"الوطن" التقته فى حوار تحدث فيه عن كواليس رحيله للفريق السكندرى، وما تعرض له داخل الزمالك، وخسارة الدورى، ورحيل "كهربا"، وغيرها من الموضوعات.

عمر صلاح: لم أطلب الرحيل عن سموحة

ما كواليس رحيلك لصفوف نادى سموحة السكندرى؟

- بصراحة شديدة، أنا لم أطلب الرحيل، ولكنى تلقيت اتصالات مكثفة من إدارة نادى سموحة برغبتهم فى التعاقد معى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأنهم يتابعوننى منذ فترة ويتمسكون بضمى بناءً على رغبة حسام حسن، المدير الفنى للفريق، وعلى الفور تحدثت مع أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، الذى طالبنى بالتفاوض معهم ولا توجد لديه أى مشاكل، وأن النادى لم ولن يقف فى طريقى، ورحلت عن الزمالك، وأنا أبكى، وشكراً لكل من دعمنى وساندنى طوال الفترة الماضية.

لماذا فضلت سموحة عن باقى الأندية؟

- بصراحة شديدة كنت أمتلك عروضاً كثيرة وجادة من فرق كثيرة، ولكنى فضلت نادى سموحة لأنه فريق كبير وإدارة محترفة وجهاز فنى على أعلى مستوى بقيادة حسام حسن، وتجربتى به ستكون مفيدة، وسأقاتل من أجل إثبات أننى حارس مميز وعملاق رغم صغر سنى.

صلاح: لم أشعر بالظلم في الزمالك

هل تعرضت للظلم فى الزمالك؟

- رغم أننى لم أشارك إلا فى مباريات قليلة، فإننى لم أشعر بالظلم طوال فترة وجودى به، لم أشتكِ يوماً من جلوسى احتياطياً، لأننى أقدر وجودى فى مكان كبير بحجم نادى الزمالك، وأنا راض بشكل كبير عن السنوات التى تربيت فيها داخل أسوار القلعة البيضاء.

هل تأخرت فى رحيلك عن صفوف الفريق؟

- لم أفكر فى ذلك، وجودى داخل الزمالك شرف كبير وعلى رأسى من فوق، وأى لاعب يتمنى الوجود به.

صلاح: أنا ابن نادى الزمالك وتربيت داخل جدرانه

هل تتمنى عودتك للزمالك من جديد؟

- أنا ابن نادى الزمالك، وتربيت داخل جدرانه وتدرجت فى كل فرق قطاع الناشئين، وله الفضل فيما وصلت إليه، وهو من جعل منى لاعباً معروفاً والناس بتحترمنى فى الشارع وتلتقط معى الصور التذكارية، وسأعود له كبيراً فى يوم من الأيام.

عمر صلاح: كنا الأقرب والأحق بلقب الدوري هذا الموسم

كيف ترى خسارة الزمالك بطولة الدورى؟

- حزنت بالفعل بعد خسارتنا بطولة الدورى، لأننا كنا الأقرب والأحق باللقب هذا الموسم لأننا الأفضل على أرض الواقع، ولكننا كلاعبين قصرنا فى حق أنفسنا وحق النادى، وتكاسلنا فى العديد من المباريات، وفى المقابل أعاد الأهلى ترتيب أموره، حتى تمكن من الفوز باللقب.

ماذا عن الخطأ الذى تسببت فيه فى مباراة الجونة؟

- أعترف بأننى كنت خارج تركيزى بالفعل، ولكن أى حارس فى العالم معرض للوقوع فى الخطأ، وهذا أمر طبيعى لأننا كلنا بشر وبكيت كثيراً بعد انتهاء المباراة لأننى كنت السبب فى حزن جماهير الزمالك.

عمر صلاح: "جنش والسيد" كانا يحفزاننى دائماً

قبل مغادرة الفريق، كيف كان يتعامل معك "جنش وعماد السيد"؟

- "جنش والسيد" كانا يحفزاننى دائماً، وعمرى ما شعرت بأننى حارس صغير معهما وجلساتهما معى باستمرار كانت تهون علىّ أموراً كثيرة، وأتمنى لعماد السيد التوفيق فى تجربته الجديدة مع نادى الاتحاد السكندرى، كما أتمنى لجنش الشفاء من القطع فى وتر أكيليس، وللعلم أنا بكيت كثيراً فى أول لقاء مع «جنش» بعد إصابته لأنه أخى الكبير بعيداً عن الملاعب، وعشت معه لحظات سيئة ولحظات سعيدة كثيرة، وهو حالياً أفضل حارس مرمى فى مصر.

عمر صلاح: لن أنسى لحظات الفرح والحزن وقت الفوز بالكونفدرالية وخسارة الدوري

ما أفضل لحظة لك داخل الزمالك؟

- لحظة فوز الفريق ببطولة كأس الكونفيدرالية، خاصة أننى شاركت فى مباراة الذهاب فى المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربى والتى فاز فيها الفريق المغربى بهدف دون رد فى آخر دقيقة من عمر المباراة، وللعلم تحدثت مع الجميع قبل المباراة وقلت لهم بالحرف: "ما تقلقوش علىّ وهنفوز ببطولة الكونفيدرالية ولازم نفرح الجماهير وقد كان".

وما اللحظة الأسوأ لك داخل الزمالك؟

- لحظة خسارة الدورى بشكل رسمى هذا الموسم، لأننا كما قلت كنا الأفضل طوال الموسم، ومعنا أفضل لاعبين فى مصر فى كل المراكز، الفريق تعلم الدرس، وسيعود لزمن البطولات من جديد.

حارس الزمالك: رحيل كهربا عن الزمالك خسارة كبيرة

كيف ترى رحيل "كهربا" عن الزمالك؟

- رحيل محمود عبد المنعم كهربا عن صفوف الفريق خسارة كبيرة، تأثرنا بغيابه، ورحيله سبب خسارتنا لبطولة الدورى.

مَن أفضل مدرب تعاملت معه فى الزمالك؟

- أحترم كل المديرين الفنيين الذين تعاملت معهم داخل الزمالك ولكن يبقى أحمد حسام ميدو هو أفضل مدير فنى تولى المهمة، لأن له مميزات عديدة ويتعامل معنا كأصحابه وهو صاحب فكر أوروبى بمعنى الكلمة.

عمر صلاح: أتمنى انضمام صالح جمعة لصفوف الزمالك

مَن اللاعب الذى تتمنى وجوده فى الزمالك؟

- أتمنى انضمام صالح جمعة لصفوف الزمالك الفترة المقبلة لأنه لاعب لا يختلف عليه اثنان، ومهارى بالفعل ويمتلك قدرات كبيرة.

هل تحلم بالاحتراف الخارجى؟

- أى لاعب كرة يحلم بخوض تجربة الاحتراف، وتحقيق ذلك سيأتى فى الوقت المناسب، وحلمى الأول أن أكون حارس منتخب مصر الأول، ولن أتنازل عن هذا الحلم، كما أحلم بأن أكون حارس مرمى ريال مدريد فى المستقبل.

هل الإعلام ضد الأبيض؟

الإعلام يضطهد الزمالك عمال على بطال، ولا أعلم السر فى ذلك، الإعلام فى مصر يجامل الأهلى على حساب القلعة البيضاء، ويتعامل مع لاعبى الأهلى أفضل منا، كما أن السوشيال ميديا حالياً لها تأثير كبير على الرأى العام، وكان من بيننا لاعبون يتأثرون بالسوشيال ميديا بشكل يؤثر على مستواهم.