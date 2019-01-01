محمود متولي: سيد عبد الحفيظ رحب بي.. ومحمود الخطيب أسطورة

تحدث اللاعب محمود متولي، مدافع الأهلي الجديد قادمًا من صفوف الإسماعيلي، عن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، بالإضافة إلى رئيس النادي محمود الخطيب.

وقال "متولي"، خلال حواره في برنامج "ملعب الأهلي"، على قناة النادي الأهلي، إنه التقى بسيد عبد الحفيظ أمس الثلاثاء، خلال تواجده بمقر النادي الأهلي، مشددًا أنه رحب به للغاية.

وأضاف مدافع الأهلي: "سيد عبد الحفيظ بدى مرحبًا بيا للغاية، وأكد لي أنني سأعامل داخل الفريق وكأنني داخل عائلتي، ولن أحتاج وقت كبير للتأقلم".

متولي: أشكر محمود الخطيب على تمسكه بي

وتطرق "متولي" للحديث عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلًا إنه بمثابة أسطورة مصرية ونجم كبير متابعًا: "كابتن الخطيب له هيبة ورهبة كبيرتين".

وواصل حديثه عن "بيبو": "أشكره بشدة على تمسكه الكبير بتواجدي داخل جدران النادي الأهلي، وكان يدعم أمير توفيق مدير تعاقدات النادي كثيرًا في إتمام الصفقة مع الإسماعيلي.

واختتم حديثه: "والدي له صورة مع الخطيب يفتخر بها كثيرًا، ودائمًا ما حدثني والدي عن الخطيب وبالتأكيد هو نجم كبير وأسطورة".