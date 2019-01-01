التفاصيل الكاملة.. الزمالك يكشف عن 10 صفقات نارية.. والتمسك ببقاء "علاء وحامد وساسي"

أعلنت إدارة نادى الزمالك التعاقد مع عدد كبير من الصفقات لتدعيم فريق الكرة بالموسم الجديد، وقدمتهم فى مؤتمر صحفى أمس بمقر القلعة البيضاء، وسط وعود مختلفة بتعويض فشل الفريق فى الفوز بالدورى الموسم المنتهى. وظهر من الصفقات الجديدة، خلال المؤتمر، أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، ومحمد عبدالشافى، وكريم بامبو، وإسلام جابر، ومحمد أبوجبل، ومحمد عواد، والحارس الشاب محمد صبحى، بالإضافة إلى محمود عبدالرازق شيكابالا العائد من إعارة بالدورى اليونانى، ومصطفى محمد العائد من إعارة بالموسم الماضى لصفوف طلائع الجيش.

وبدأ رئيس نادى الزمالك فعاليات مؤتمر تقديم صفقاته الجديدة للموسم المقبل 2019-2020، بقوله "قل أعوذ برب الفلق من عين سيد عبدالحفيظ، الأهلى جاب محمود المتولى اللى عنده ثلاثة صليبى، السحر الأسود هزمنا وأبارك لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات ولجنة الحكام فوز الأهلى بالدورى"، وتابع رئيس القلعة البيضاء حديثه: "أول مرة فى حياتى أرى مباراة من الأسبوع الثامن عشر تلعب فى الدور الأول، هل عامر حسين ما زال موجوداً فى منصبه ولّا مشى، الأهلى واجه الداخلية ثم الجونة لأنها مباريات سهلة ولجنة المسابقات سهلت عليهم المنافسات بالابتعاد عن المباريات الصعبة".

واتهم رئيس نادى الزمالك، السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق لفريق كرة القدم، بالتسبب فى ضياع بطولة الدورى الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه سينشر تسجيلات خاصة بجلساته معه، التى حذره خلالها من الاعتماد على 14 لاعباً فقط طوال الموسم، على حد قوله، وعرض رئيس القلعة البيضاء صورة للسويسرى كريستيان جروس، معقباً: "جروس كان يسكر قبل مباريات الزمالك، وهذا أمر غير مقبول فى مجتمعنا الإسلامى أو حتى مجتمعنا المسيحى، لذلك قررنا رحيله عن الفريق".

رئيس الزمالك يٌهاجم "كهربا"

وشن رئيس القلعة البيضاء هجوماً ضارياً ضد اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، الذى رفض تجديد تعاقده وغادر للدورى البرتغالى قائلاً له: «جيت من إنبى كومبارس والزمالك خلّاك نجم لتجنى الأموال، ولد عاق انتهى كروياً، لا يصح أن يكون لاعب كرة»، قبل أن يعرض صوراً يظهر فيها اللاعب رفقة فتيات.

وهاجم رئيس نادى الزمالك اتحاد الكرة المصرى ولجنتيه للحكام والمسابقات، ملمحاً إلا أنهم ساعدوا الأهلى بشكل أو بآخر فى الفوز بمسابقة الدورى المصرى الممتاز، وقال رئيس النادى الأبيض "أبارك لاتحاد الكرة ولجنة الحكام ولجنة المسابقات على تتويج الأهلى بالدورى، الزمالك لعب مبارياته المهمة وسط ظروف صعبة بغيابات وسوء توفيق لبعض لاعبى الفريق مثل عماد السيد وعمر صلاح".

وعرض رئيس الزمالك بعض الحالات التحكيمية، والتى يعتبرها ضد فريقه مدعياً أنها منحت الأهلى اللقب، وأردف أن مسابقة الدورى هذا الموسم فاسدة، وجماهير الأهلى نفسها تعلم ذلك الأمر، كما شن رئيس النادى الأبيض هجوماً لاذعاً على محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، ووجه له اتهامات باستخدام السحر والشعوذة.

وقال رئيس نادى الزمالك: "محمد الشناوى بيعمل سحر وشعوذة ويتعامل مع بعض الشيوخ المعروفين بذلك، الشناوى من أفشل حراس المرمى فى تاريخ الكرة المصرية، وعلى معلول أسوأ لاعب تونسى فى الفترة الحالية، ويعانى من عقده نفسية سببها انضمام فرجانى ساسى للمنتخب التونسى والمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا، التى أقيمت نسختها الـ32 فى مصر، واستطاع أن يصل مع منتخب بلاده إلى قبل النهائى، بينما تم استبعاده من القائمة".

وأكد رئيس الزمالك رفض إدارة النادى بشكل نهائى رحيل أى من الثلاثى محمود علاء أو فرجانى ساسى أو طارق حامد وقال "رحيل الثلاثى مرفوض ولن يتم التفريط فى خدماتهم"، وشدد على أنه لم يعرض منصب مدير الكرة على شيكابالا، وقال: "وعدت شيكابالا بأن يختم حياته كلاعب فى الزمالك.. ونفذت الوعد معه".