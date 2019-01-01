أمير مرتضى: حزين من تحميلي أنا ووالدي مسئولية الهزائم.. "ولو زهقت همشي"

عبر أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي الزماكل، عن حزنه الشديد من الانتقادات الموجه له ولرئيس الزمالك، وتحميلهم مسئولية جميع الهزائم التي يتلقاها الفريق.

وأكد أمير، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة "المحور"، أنه لا يرغب في الاستمرار طويلًا بمنصبه، كما أنه لا يرغب في نسب الفضل ليه، وإنما يهتم بإعداد كوادر تكون قادرة على قيادة الفريق في الفترات القادمة.

وأضاف: "أنا لو زهقت هعتذر وأمشي وحد غيري ييجي يكمل اللي عملته، لكن كل اللي بهتم بيه إن الفريق ينجح ويحقق نتائج إيجابية في مسيرته.

وتابع أمير: "لما الفريق كان بيكسب كان بيتقال إن جروس واللاعبين السبب، وفي حالة الهزيمة يقال أنني ووالدي المسئولين، ودة مش عدل".

أمير مرتضى: منزعج من ضغط الجماهير لإتمام الصفقة

كما أعرب أمير مرتضى عن إنزعاجه من ضغط الجماهير المتواصل لإعلان الزمالك صفقاته خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على سرية المفاوضات ضروري.

وأكد المشرف على فريق الكرة بالزمالك، أن الصفقات التي قام النادي بإبرامها كانت بهدف سد احتياجات الفريق، وليس إرضاء الجماهير.