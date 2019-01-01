36 مليون جنيه قيمة "أفشة" في الأهلي.. ومهاجم سموحة على قائمة الانتظار

أجل النادى الأهلى إتمام التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك، لفترة انتقالات يناير المقبل بعد التأكد من قرار منتظر داخل اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب لفترة طويلة إثر هروبه إلى البرتغال، وهو ما يجعل التعاقد معه حالياً دون جدوى، ولن يستفيد منه الفريق الأحمر بالشكل المطلوب.

وزاد من تأجيل الصفقة أيضاً وجود خلافات مادية بين النادى و"كهربا" حول قيمة الصفقة، حيث طلب اللاعب الحصول على 20 مليون جنيه فى الموسم الواحد، وهو ما قوبل بالرفض التام من محمود الخطيب، رئيس النادى، وطالب بصرف النظر عن ضم اللاعب قبل تدخل بعض الوسطاء لتقف الأمور عند طلب "كهربا" من إدارة النادى مساواته مالياً بالثنائى رمضان صبحى وحسين الشحات.

على جانب آخر، تم الاتفاق بين إدارة النادى الأهلى واللاعب محمد مجدى أفشة على منحه 6 ملايين جنيه و200 ألف جنيه سنوياً، ونصف مليون جنيه سنوياً فى عقد يمتد لـ5 سنوات، وصفقة ستكلف النادى ما يقرب من 36 مليون جنيه.

مهاجم سموحة على رادار الأهلي

من ناحية أخرى، كشف مصدر مطلّع بالأهلى، لـ"الوطن"، عن توصل مسئولى الأحمر لاتفاق مع فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بشأن ضم حسام حسن، مهاجم الفريق السكندرى، فى ظل الرغبة فى تدعيم خط الهجوم بلاعب هداف لتعويض هبوط مستوى المغربى وليد أزارو وعدم قدرته على ترجمة الفرص التى تسنح له.

واعترفت لجنة التخطيط خلال جلستها مع الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، بوجود أزمة حقيقية فى الفريق بغياب اللاعب الهداف أمام المرمى وضرورة جلب عنصر هجومى قوى، ووضع الأهلى حسام حسن كخيار أخير حال فشل الأحمر فى تسويق المغربى أزارو أو أحد لاعبيه الأجانب الآخرين، وعدم استقدام عنصر أجنبى جديد، حيث يواجه الأحمر صعوبة كبيرة فى بيع المغربى بسبب تراجع مستواه، فى الوقت الذى نشب فيه خلاف كبير بين "لاسارتى" ولجنة التخطيط حول تمسك المدير الفنى بالأنجولى جيرالدو، ورفض اللجنة رحيل النيجيرى أجايى.

فى سياق آخر، اقتربت الإدارة الحمراء من ضم مهاجم من العيار الثقيل من دول شمال أفريقيا، ويتوقف أمر اللاعب على التخلص من المغربى أزارو، فيما بدأ ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق، فى البحث عن عرض للرحيل عن القلعة الحمراء بعد انضمام محمد مجدى قفشة، الذى يلعب فى نفس مركزه، حيث كلف "ماهر" وكيل أعماله بالبحث عن عرض خارج مصر للخروج ولو على سبيل الإعارة، بسبب صعوبة مشاركته فى المباريات خلال الموسم المقبل، لوجود الرباعى مجدى قفشة ووليد سليمان وصالح جمعة وعمار حمدى، فضلاً عن عدم قناعة "لاسارتى" بإمكانياته واستبعاده من المباريات الأخيرة فى الدورى الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته اليوم الجمعة؛ استعداداً لخوض مباراة "اطلع برة"، بطل جنوب السودان، فى ذهاب الدور التمهيدى من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

حيث يشهد المران الظهور الأول لمحمد مجدى أفشة ومحمود متولى، لاعبى الفريق، بعد الإعلان عن انضمامهما رسمياً خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.