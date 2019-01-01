الأهلي يؤجل ضم كهربا بسبب اتحاد الكرة.. واللاعب يطلب مساواته بـ"رمضان والشحات"

أجل النادى الأهلى إتمام التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك، لفترة انتقالات يناير المقبل بعد التأكد من قرار منتظر داخل اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب لفترة طويلة إثر هروبه إلى البرتغال، وهو ما يجعل التعاقد معه حاليًا دون جدوى، ولن يستفيد منه الفريق الأحمر بالشكل المطلوب.

وزاد من تأجيل الصفقة أيضاً وجود خلافات مادية بين النادى و"كهربا" حول قيمة الصفقة، حيث طلب اللاعب الحصول على 20 مليون جنيه فى الموسم الواحد وهو ما قوبل بالرفض التام من محمود الخطيب، رئيس النادى، وطالب بصرف النظر عن ضم اللاعب قبل تدخل بعض الوسطاء لتقف الأمور عند طلب "كهربا" من إدارة النادى مساواته ماليًا بالثنائى رمضان صبحى وحسين الشحات.

حسام حسن ينتظر الأهلي

من ناحية أخرى، كشف مصدر مطلّع بالأهلى، لـ"الوطن"، عن توصل مسئولى الأحمر لاتفاق مع فرج عامر، رئيس نادى سموحة، بشأن ضم حسام حسن، مهاجم الفريق السكندرى، فى ظل الرغبة فى تدعيم خط الهجوم بلاعب هداف لتعويض هبوط مستوى المغربى وليد أزارو وعدم قدرته على ترجمة الفرص التى تسنح له.

واعترفت لجنة التخطيط خلال جلستها مع الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، بوجود أزمة حقيقية فى الفريق بغياب اللاعب الهداف أمام المرمى وضرورة جلب عنصر هجومى قوى، ووضع الأهلى حسام حسن كخيار أخير حال فشل الأحمر فى تسويق المغربى أزارو أو أحد لاعبيه الأجانب الآخرين، وعدم استقدام عنصر أجنبى جديد، حيث يواجه الأحمر صعوبة كبيرة فى بيع المغربى بسبب تراجع مستواه، فى الوقت الذى نشب فيه خلاف كبير بين "لاسارتى" ولجنة التخطيط حول تمسك المدير الفنى بالأنجولى جيرالدو، ورفض اللجنة رحيل النيجيرى أجايى.