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رئيس الزمالك يستقر على الاستئناف ضد قرار "التسوية والتحكيم"

04:45 ص | الجمعة 02 أغسطس 2019
كتب: محمود فؤاد
رئيس الزمالك يستقر على الاستئناف ضد قرار "التسوية والتحكيم"

رئيس الزمالك

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استقر رئيس مجلس الزمالك الاستئناف ضد قرار لجنة التسوية والتحكيم فى الحكم الصادر بوقف العمل بلائحة النظام الأساسى للنادى وعدم سريانها، مما أدى إلى حرمان المجلس من إقامة انتخابات تكميلية.

ويذكر أن لجنة التسوية والتحكيم أصدرت حكمها أول أمس في "الإشكال" المقدم ضد رئيس الزمالك الحالي بوقف العمل بلائحة النظام الأساسي للنادي، وعدم سريانها.

توزيع منشورات داخل الزمالك من أجل الجمعية العمومية

وشهد النادي أمس، قيام أحد أفراد أمن نادي الزمالك توزيع منشورات داخل مقر النادي على أعضاء الجمعية العمومية لدعوتهم لحضور الجمعية العمومية أيام 5 و 5 و 7 سبتمبر المقبل، لمناقشة الميزانية واقتراح الأعضاء، بجانب انتخاب 3 أعضاء لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى أمين الصندوق.

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