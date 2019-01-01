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مدرب المنتخب.. إيهاب جلال يحسمها ومنصبين لحسن شحاتة وحسام غالي

04:12 م | الجمعة 02 أغسطس 2019
كتب: إبراهيم منصور
مدرب المنتخب.. إيهاب جلال يحسمها ومنصبين لحسن شحاتة وحسام غالي

إيهاب جلال

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تدور مشاورات داخل اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الرياضة، حول تولي إيهاب جلال منصب المدير الفني لمنتخب مصر، خلفا للمكسيكي خافيير أجيري المقال عقب فشله في قيادة مصر للتتويج ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة، والخروج من دور الستة عشر.

وأوضحت مصادر لـ"الوطن سبورت"، أن هناك توافق على إيهاب جلال، في حين يظهر حسام البدري، المدير الفني للأهلي السابق في الصورة، مع اتفاق تام على تولي حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب منصب المشرف الفني رفقة جلال، مع الاستعانة بـ حسام غالي، نجم الأهلي ومدير الكرة الحالي بنادي منصب مديرا للمنتخب وشئون اللاعبين.

الاستقرار على تعيين مدير فني وطني

وكان اتحاد الكرة استقر على تعيين مدير فني وطني للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، بعد أن أخفق المنتخب ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة رغم تولي المكسيكي خافيير أجيري القيادة الفنية للفراعنة.

من المنتظر أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة عن أسماء أعضاء الجهاز الفني للمنتخب خلال الساعات المقبلة. 

 

 

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