إيهاب جلال: لا أعلم شيئا عن ترشيحي لقيادة منتخب مصر

أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للنادي المصري، عدم تواصله مع أي من مسئولي اتحاد الكرة المصري، مضيفا أنه علم بخبر ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني الذي نُشر بأحد المواقع الإلكترونية من خلال بعض المقربين.

وأشار "جلال" خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي، أن الأمر ومن وجهة نظره الشخصية لا يعدو سوى اجتهادات صحفية، مؤكدا سعادته البالغة بالتواجد داخل القلعة الخضراء.

تركيزي الآن مع المصري فقط

وأضاف أن تركيزه حالياً ينصب مع النادي البورسعيدي، خاصة وأن الفريق مقبل وبعد نحو شهر على المشاركة في النسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية التي يطمح الفريق في الوصول فيها لأبعد مدى وهو الأمر نفسه لبطولتي الدوري وكأس مصر وذلك تحقيقاً لطموحات جماهير المصري العظيمة.