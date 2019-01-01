الأهلى يسوّق مستبعدى القائمة الأفريقية.. و«زكريا» يخطط للرحيل

يعيش مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، حالة من الغضب الشديد بعد استبعاده من القائمة الأفريقية التى ستخوض النسخة الجديدة لبطولة أفريقيا، خاصة أنه كان يريد فتح صفحة جديدة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ويفكر مؤمن زكريا بجدية فى الرحيل عن الفريق، بعد استبعاده والبحث عن نادٍ جديد، وفقاً لمصادر مُقربة من اللاعب.

وأوضح المصدر أن مؤمن زكريا انتابته حالة من الصدمة الشديدة بسبب عدم قيده فى القائمة الأفريقية، خاصة أنه كان يأمل فى بداية جديدة وفرصة حقيقية مع الفريق، مؤكداً أنه تعرض للإصابة وغيابه لمدة تقترب من 3 أسابيع ليست مبرراً لاستبعاده، لا سيما أن الفريق سيخوض فقط خلال هذه الفترة مباراتى فريق اطلع برة من جنوب السودان.

وكشف المصدر أن التعاقد مع محمود متولى، الوافد الجديد من الإسماعيلى، ووجود الثلاثى رامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف حال دون قيد سعد سمير والاستفادة بلاعب فى وسط الملعب الهجومى، على أن يتم قيد اللاعب فى فترة القيد الثانية فى يناير المقبل بعد تعافيه من الإصابة، فى الوقت الذى ألمح المصدر إلى أن استبعاد محمد محمود من القائمة أيضاً جاء بناءً على التقرير الطبيب الألمانى الذى أوصى بمنح اللاعب راحة سنة كاملة قبل المشاركة فى المباريات مرة أخرى.

كان محمد محمود قد أجرى جراحة فى يناير الماضى، ورفض الجهاز الطبى التعجل فى مشاركته بالمباريات، بعد ضم المالى أليو ديانج ووجود الثنائى عمرو السولية وحمدى فتحى، فضلاً عن قيد حسام عاشور، وعلق المصدر على استبعاد كريم نيدفيد من قائمة الفريق الأفريقية، موضحاً أن الجهاز الطبى الألمانى الذى أجرى الجراحة لكريم نيدفيد قام بتعديل الجراحة، التى خضع لها اللاعب، بناءً على التقارير الطبية له فى ألمانيا، وبالنظر إلى سنه التى لم تتجاوز 21 عاماً، تقرر خضوعه لجراحة تسمى «إصلاح للغضروف» بسبب التمزق، الذى يعانى منه.

وفى ذات السياق، يعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، جلسة حاسمة مع حسين السيد ظهير أيسر الفريق، لمناقشة العروض التى تلقاها اللاعب فى الفترة الأخيرة، لحسم موقفه والخروج على سبيل الإعارة فى الموسم المقبل، بعد رفض اللاعب البقاء والتمسك بالرحيل بجانب رفع اسمه من القائمة الأفريقية التى تم إرسالها مؤخراً، ويبحث «مارسيلو» عن عرض عربى بعد خروجه من الحسابات بالقائمة الأفريقية واعتماد الأهلى على على معلول ومحمود وحيد، بالإضافة لأيمن أشرف، وهو ما يعنى عدم الحاجة لخدماته وصعوبة حصوله على الفرصة.

جلسة لحسم مصير «مارسيلو».. «متولى» سبب الإطاحة بسعد سمير.. تقرير ألمانى وراء عدم قيد «محمود» و«نيدفيد».. «حمدى» يؤجل الرد على الجونة.. مد إعارة «ريان وتوفيق والجزار».. «لاسارتى» يدرس «اطلع برة» بالفيديو.. وصرف مقدم عقد «قفشة»

كما وافق جهاز الكرة، على مد إعارة الثلاثى محمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان، إلى نادى الجونة، فى ظل عدم الحاجة لجهودهم فى الموسم المقبل، وفقاً لرؤية الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، فى الوقت الذى ما زال أحمد حمدى يفاضل بين الجونة وبين أكثر من عرض آخر، بعد استبعاده من القائمة الأفريقية.

وعلى جانب آخر، صرف مسئولو النادى الأهلى مقدم تعاقد محمد مجدى «قفشة»، بعد التعاقد معه بشكل رسمى مساء الأربعاء الماضى، وشارك اللاعب فى تدريبات الجمعة برفقة محمود متولى الوافد الجديد أيضاً استعداداً للمباريات فى الفترة المقبلة، بعدما قيد الأهلى لاعبيه الجدد المالى أليو ديانج ومتولى وقفشة بالإضافة لرمضان صبحى بعد تجديد إعارته.

وبدأ الجهاز الفنى للأهلى التحضير لمواجهة «اطلع برة» السودانى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا فى مستهل مشوار المارد الأحمر بالبطولة، وحصل لاسارتى على 7 مباريات للمنافس من أجل دراستها، وتحديد أبرز نقاط القوة والضعف استعداداً لمواجهتى الذهاب والإياب فى مصر، حيث وافق الفريق السودانى على ملاقاة النادى الأهلى فى مواجهتى الذهاب والإياب فى مصر بسبب سوء أرضية ملعبه التى تتكون من النجيل الصناعى، حيث تحفظ الأهلى على ذلك الأمر، وهو ما قوبل بمرونة كبيرة من الفريق السودانى، فضلاً عن موافقة الاتحاد الأفريقى «كاف» على الأمر.