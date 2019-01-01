الزمالك يصرف مقدم عقود الصفقات الجديدة.. ورئيس النادى يجهز لإجراء انتخابات تكميلية من أجل نجله

أعلن رئيس نادى الزمالك عن تولِّى طارق يحيى مهمة تدريب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى، وشدد رئيس الزمالك على أن طارق يحيى سيقود الفريق حالياً استعداداً لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال فى المباراة المقرر لها العاشر من أغسطس الجارى فى افتتاح مبارياته بالدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا، وذلك لحين التعاقد مع مدير فنى جديد بعد إقالة خالد جلال عقب خسارة بطولة الدورى والخسارة من الأهلى.

وقرر رئيس الزمالك عودة أيمن عبدالعزيز كمدرب عام مع طارق يحيى، واستمرار أيمن طاهر فى منصبه كمدرب لحراس المرمى.

و‎كثف رئيس نادى الزمالك من مفاوضاته مع وكلاء لاعبين للتعاقد مع مدير فنى أجنبى خلال الفترة المقبلة لتولى تدريب الفريق خلفاً لخالد جلال، الذى رحل عقب خسارة الفريق بطولة الدورى والخسارة من الأهلى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للبطولة، ويتواصل أحمد وأمير نجلا رئيس القلعة البيضاء، مع عدد من المدربين لقيادة الفريق، لكن لم يتم التوصل لأى اتفاق رسمى حتى الآن، ومن أبرز الأسماء التى تم ترشيحها البرتغالى بيدرو إيمانويل، المدير الفنى السابق لفريق التعاون السعودى.

وعلمت «الوطن» أن المدير الفنى البرتغالى اشترط الاستعانة بجهاز معاون بالكامل من خارج مصر، والحصول على مقابل مادى كبير وهو ما يدرسه النادى الأبيض فى الوقت الحالى فى ظل السعى لدخول أحد رجال الأعمال من أجل المساهمة براتب المدير الفنى مثلما حدث الموسم الماضى مع السويسرى جروس، الذى تولى تركى آل الشيخ، مالك بيراميدز السابق، دفع راتبه السنوى بالكامل.

كما عرض الوكلاء العديد من المدربين الأجانب الآخرين، ومن بينهم وحيد خليلوزيتش المدير الفنى السابق لمنتخب الجزائر، والذى اقترب من الرحيل عن نانت الفرنسى، والمرشح أيضاً لتدريب منتخب المغرب، فيما يسعى نجلا رئيس النادى، إلى الاتفاق مع البرتغالى أولاً على أن يتم التفاوض مع مدرب آخر فى حالة عدم إقناع «بيدرو» بتولى القيادة الفنية للأبيض.

وعلى جانب آخر، أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية ملف مقدم التعاقد الخاص بالصفقات الجديدة، حيث تم صرف كل مقدمات العقود الخاصة باللاعبين المنضمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهم: محمد صبحى ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد عبدالشافى وكريم بامبو وإسلام جابر والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ومصطفى محمد ومحمود عبدالرازق «شيكابالا»، وحصل عمر صلاح حارس مرمى الزمالك السابق، والمنتقل حديثاً لصفوف سموحة السكندرى على سبيل البيع النهائى لمدة ثلاثة مواسم على وعد من أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء، وباقى قيمة عقده الفترة المقبلة.

ومن جهة أخرى، تحدى رئيس الزمالك الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى التابع للجنة الأولمبية المصرية، برفض اعتماد لائحة النظام الأساسى للقلعة البيضاء، وإجراء انتخابات تكميلية على مقعد أمين الصندوق فقط، ويخطط رئيس النادى لإجراء انتخابات على 3 مقاعد بخلاف أمين الصندوق حتى يضمن دخول نجله «أحمد» الانتخابات.