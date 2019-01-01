عبدالحفيظ يحسم مصير حسين السيد.. وقفشة يتسلم مقدم التعاقد

يعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة حاسمة مع حسين السيد ظهير أيسر الفريق، لمناقشة العروض التى تلقاها اللاعب فى الفترة الأخيرة، لحسم موقفه والخروج على سبيل الإعارة فى الموسم المقبل، بعد رفض اللاعب البقاء والتمسك بالرحيل بجانب رفع اسمه من القائمة الأفريقية التى تم إرسالها مؤخراً، ويبحث «مارسيلو» عن عرض عربى بعد خروجه من الحسابات بالقائمة الأفريقية واعتماد الأهلى على على معلول ومحمود وحيد، بالإضافة لأيمن أشرف، وهو ما يعنى عدم الحاجة لخدماته وصعوبة حصوله على الفرصة.

كما وافق جهاز الكرة، على مد إعارة الثلاثى محمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان، إلى نادى الجونة، فى ظل عدم الحاجة لجهودهم فى الموسم المقبل، وفقاً لرؤية الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، فى الوقت الذى ما زال أحمد حمدى يفاضل بين الجونة وبين أكثر من عرض آخر، بعد استبعاده من القائمة الأفريقية.

قفشة يتسلم مقدم عقده

وعلى جانب آخر، صرف مسئولو النادى الأهلى مقدم تعاقد محمد مجدى «قفشة»، بعد التعاقد معه بشكل رسمى مساء الأربعاء الماضى، وشارك اللاعب فى تدريبات الجمعة برفقة محمود متولى الوافد الجديد أيضاً استعداداً للمباريات فى الفترة المقبلة، بعدما قيد الأهلى لاعبيه الجدد المالى أليو ديانج ومتولى وقفشة بالإضافة لرمضان صبحى بعد تجديد إعارته.

وبدأ الجهاز الفنى للأهلى التحضير لمواجهة «اطلع برة» السودانى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا فى مستهل مشوار المارد الأحمر بالبطولة، وحصل لاسارتى على 7 مباريات للمنافس من أجل دراستها، وتحديد أبرز نقاط القوة والضعف استعداداً لمواجهتى الذهاب والإياب فى مصر، حيث وافق الفريق السودانى على ملاقاة النادى الأهلى فى مواجهتى الذهاب والإياب فى مصر بسبب سوء أرضية ملعبه التى تتكون من النجيل الصناعى، حيث تحفظ الأهلى على ذلك الأمر، وهو ما قوبل بمرونة كبيرة من الفريق السودانى، فضلاً عن موافقة الاتحاد الأفريقى «كاف» على الأمر.