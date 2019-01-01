مفاجأة.. "بيسيرو" معروض على الزمالك خلفا لخالد جلال

عرض أحد الوكلاء على نادي الزمالك التعاقد مع جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق لفريق الأهلي، من أجل تولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، بدلا من خالد جلال.

وأكد مصدر داخل النادي، أن أمير وأحمد مرتضى توجها إلى الإمارات لمقابلة أحد وكلاء اللاعبين ويدعى "جواو" الذي تعاقد النادي من خلاله مع البرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق، والذي رشح المدير الفني السابق للأهلي من أجل قيادته للزمالك.

الزمالك يدرس التعاقد مع المدرب

وأوضح المصدر، أن هناك انقسام في النادي الأبيض من الدخول في المفاوضات، من أجل معرفة شروط المدير الفني البرتغالي حيث يتخوف النادي من طلبات المدرب أن يأتي بجهاز فني أجنبي بالكامل، وهو ما يعد أزمة للنادي الأبيض، الذي يريد وجود مدرب مصري في الجهاز المعاون.

ويواصل نجلي رئيس النادي التفاوض مع وكلاء اللاعبين من أجل التعاقد مع مدير فني جيد، وسوف تحسم الساعات المقبلة، إمكانية الدخول في مفاوضات مع المدرب من عدمها، حيث من المنتظر أن يتوجه نجلي رئيس النادي إلى فرنسا خلال الساعات المقبلة، لأنهاء بعض الاتفاقات مع أحد الوكلاء.