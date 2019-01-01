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محمد هاني: فوجئت باستبعادي من المنتخب.. "صلاح قالي انت اتظلمت"

02:44 ص | الأحد 04 أغسطس 2019
كتب: رامي مصطفى
محمد هاني: فوجئت باستبعادي من المنتخب.. "صلاح قالي انت اتظلمت"

محمد هاني

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تحدث لاعب النادي الأهلي محمد هاني، عن استبعاده من قائمة منتخب مصر التي خاضت كأس أمم أفريقيا 2019، قائلًا إنه كان يتمنى نيل شرف ارتداء قميص المنتخب في البطولة.

وقال " هاني"، خلال حواره في برنامج "ملعب الأهلي"، المذاع على قناة "الأهلي"، إنه تفاجئ من استبعاده عن قائمة المنتخب، خاصة وأن خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة دائمًا ما كان حريص على ضمه رغم قلة مبارياته مع الأهلي.

وأضاف: "أنا أتفاجئت أكتر ما اتضايقت، لأني كنت بنضم للمنتخب وقت ما كنت مابلعبش كتير مع الأهلي، فاستغربت إنه تم استبعادي عندما بدأت ألعب أساسيًا مع الفريق".

هاني: أجيري أخبرني بأنه معجب بطريقة لعبي

وكشف "هاني" عن حديث أجيري معه في المعسكرات التي سبقت معسكر كأس الأمم قائلًا: "أجيري كان بيقولي انت مابتلعبش كتير لكني اتفرجت عليك ومعجب جدا باستايل لعبك وطريقتك، أكدلي إنه بيحب نوعية اللاعبين اللي زيي"، متابعًا: "قالي عندك نواقص هنظبطها لكن إحنا عايزينك معانا بعد كدة ع طول".

وأوضح ظهير أيسر النادي الأهلي، أنه تلقى مكالمات من جميع لاعبي المنتخب لمواساته والتأكيد له على استحقاقه الانضمام للمنتخب، مضيفًا: "محمد صلاح كلمني وقالي انت اتظلمت وكنت تستحق الانضمام لكن الجايات أكتر إن شاء الله".

 

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