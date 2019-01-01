إمام عاشور في الزمالك للتوقيع لمدة 4 مواسم بـ12 مليون جنيه

يتواجد إمام عاشور اللاعب الجديد للفريق الأول لنادي الزمالك داخل مقر الأبيض، خلال الوقت الحالي، من أجل إنهاء جميع إجراءات انتقاله للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك لمدة 4 مواسم، عقب انهاء الاتفاق مع نادي غزل المحلة على انتقاله مقابل 12 مليون جنيه بعد مفاوضات استمرت لعدة أيام.

وستكون صفقة إمام عاشور الـ11 للقلعة البيضاء، بعد ضم كلًا من: محمد صبحي ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد عبدالشافى وكريم بامبو وإسلام جابر والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم ومصطفى محمد ومحمود عبدالرازق "شيكابالا".

الزمالك يستعد لملاقاة بطل الصومال في دوري أبطال أفريقيا

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكاداها بطل الصومال، يوم الأحد المقبل، في دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا على استاد بتروسبورت.